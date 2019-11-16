F-35’ler Yunanistan’a verilir mi?..

Her ABD seyahati öncesi ve sonrasında olduğu gibi, içeriye bol bol gaz pompalanıyor!.. Elde ne var? Türkiye’nin, bu kritik ve sıkıntılı gezinin ardından kazanımları ne oldu?.. Madde madde sayabilen var mı?.. Ortada somut hiçbir şey yok!.. Sadece bol bol hamaset var. Kim kime nasıl ve ne için hayran kalmışsa!.. Ortada bol bol hayranlık edebiyatı var. İçerideki yandaşlar bile ne yapacaklarını şaşırdılar, muhteşem ziyareti (!) eleştirenleri ve hatta haklı sorular yöneltenleri Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı ile suçlamaya başladılar. Yine kamplaştırma ve ötekileştirmekten başka ellerinde kendilerini kurtarabilecek, savunabilecek hiçbir argümanları yok.

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Akıllara durgunluk veren uzun, garip bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu akıl tutulmalarının yaşandığı süreç içinde ülke sürekli patinaj yapıyor. Şu işe bakın!.. “Hem Patriot alırız hem S-400”… “Hem F-35 alırız hem SU-57”… Allah aşkına, biri çıkıp anlatsın… Hem S-400’leri hem de Patriot’ları aynı anda alıp Türkiye’nin hangi noktalarına konuşlandıracaksınız?.. Bunları birbirine nasıl eşleştireceksiniz?.. Düşman ve dost tanımlarını, bu sistemlere nasıl yaptırıp bunları nasıl koordine edeceksiniz?.. Hem F-35’leri hem de SU-57’leri aynı anda nasıl uçuracaksınız? Kimlere karşı uçuracaksınız? Kimlere karşı uçurmayacaksınız?.. Bu çeşitlilikte teknik alt yapıyı nasıl ayarlayacaksınız? Türkiye böylesine bir ekonomik kriz içinden geçerken, insanlarımız borç yükleri ve geçim sıkıntıları yüzünden ailecek siyanürle intihar ederken, siz, bu kadar bol parayı nereden buldunuz veya bulacaksınız?.. Bahsettiğiniz milyarlarca dolar maliyeti zaten çökmüş, eleştirilmesi ve eleştirilmesi düşünülmesi yasak olan ekonomi nasıl karşılayacak?.. Ver mehteri gitsin… Linç et sorgulayanı sürünsün… Öyle mi?.. Peki nereye kadar?..

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Bakın!.. Sizlere, yakın geçmişimizden, yine siyasi gelecek endişeleri ile ileri sürülen “askeri çeşitlilik” yüzünden yaşadığımız acı olaylardan kısa bir hatırlatma yapayım;

Mesut Yılmaz iktidarı döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Cougar tipi helikopterler aldılar. O zaman Silahlı Kuvvetlerin buna şiddetle karşı çıktığını hatırlıyorum. Yüksek hacimli olduğu ve vurulma ihtimali yüksek helikopterler olduğu için. Cougar tipi bir helikopter Kuzey Irak bölgesinde terör örgütü PKK tarafından vuruldu ve şehit verdik. Alman-Fransız ortak yapımı bu helikopterler, askerlerimizin canına mal oldu. O zaman da iktidarın gerekçesi, “savunma sistemimizde çeşitlilik olsun”du!.. “Çeşitlilik” askeri stratejiye hangi koşullarda ne kadar uyar?.. Uzmanlar cevap versin. Ama saraydan veya Barzani’den maaşa bağlananlar değil!..

Bir ara da, “sadece F-16 değil Euro Fighter savaş uçağı ( Alman- Fransız ortak yapımı) alalım” diye niyetlenmişlerdi. Neyse ki, o zaman, iki ayrı sistemin birbirini tamamlayamayacağı göz önüne alınarak bundan vazgeçildi. İlave F-16’lar alındı.

Yine, ustaca bir cambaza bak oyunu oynanıyor!..

Dikkatlerimiz, sadece Suriye ve Kıbrıs’ta ama aldatılıyoruz!.. Bölgemizi, kapı arkası anlaşmaları ile Rusya ile paylaşan ABD’nin diğer sinsi niyetlerini görmüyoruz… Gösterilmiyor!.. Suriye’de, Akdeniz’de birbirlerinin ayağına basmadan menfaatleri paylaşmaya çalışan bu iki büyük güç, Türkiye’nin bir o yana bir bu yana yalpalatılmasından son derece mutlu.. ABD’nin de, Türkiye illa Patriot alsın, F-35 alsın diye ölümcül bir ısrarı olduğunu düşünmüyorum. ABD, elindeki S-400 ve diğer kozları, siyasi iktidarı daha çok kendine mahkum etmek ve kullanım sürelerini biraz daha uzatabilmek adına kullanıyor. Bu, Rusya ve onun içerdeki işbirlikçilerinin de işine geliyor!..

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Etrafımızda olup bitenlere dikkatlice bir bakalım;

Zengin petrol ve doğal gaz yatakları sadece Irak ve Suriye’de mi var?..

Yunanistan’da üs kuran ABD, Ege’de Yunanistan’ın işgal ettiği Türk adalarını kendi silahları ile donatmadı mı?..

S-400’leri gerekçe gösterip ABD’nin F-35’leri Yunanistan’a vermeyeceğinin garantisi mi var?..

“Niye” diye soracaksınız… Hava kuvvetlerinde üstünlük Yunanistan’a geçecek. ABD, Ege Denizi’ne de yerleşmek istiyor. Ege’ye de bir üs kurmak istiyor da ondan…

Dikkatler, Kıbrıs’a çekilirken Girit’e dikkat!..