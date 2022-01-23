Eski bakandan şaşırtan çıkış: Müslüman olduğum için kovuldum

İngiltere’de kısa bir dönem ulaştırma bakanı olarak görev yapan Nusrat Ghani, kovulmasının sebebi olarak “Müslümanlığın sorun yarattı” gerekçesini duyduğunu söyledi.

İngiltere tarihindeki ilk Müslüman ulaştırma bakanı olarak görev alan ve kabine değişikliği ile birlikte kısa bir süre sonra bu pozisyonunu kaybeden Muhafazakar Parti’den Nusrat Ghani yaşadıklarını aylar sonra anlattı.

2020’nin Şubat ayında Boris Johnson’ın kabine değişikliğine gitmesiyle görevden alınan Ghani İngiliz Sunday Times gazetesine konuştu.

Ghani, Muhafazakar Parti’den Mark Spencer’ın kendisine, “Müslümanlığın bir sorun yarattı” dediğini söyledi. Ghani, “Bana Müslüman olmamın bir sorun teşkil ettiği söylendi. Müslüman bir kadının çalışma arkadaşlarını rahatsız ettiği söylendi” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Spencer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan kabinede görev alan Nadhim Zahawi de olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.