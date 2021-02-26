Eşini neşterle öldüren sanığın cezası belli oldu

Ankara’da, Mehmet Nevzat Yıldız’ın (58) boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız’ı (48) boğazını neşterle keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

PTT’de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız, 9 Ağustos 2019 tarihinde, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğaz neşterle kesilerek öldürüldü. Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için eşinin başına poşet geçirdi. Olay sonrası kayıplara karışan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul’da yakalanıp, tutuklandı.

Ankara 37nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘hırsızlık’ suçlarında tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanık Mehmet Nevzat Yıldız’ın, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ‘suç delillerini yok etmek’, ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından da 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

(DHA)