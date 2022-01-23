Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, ‘hatırlamıyorum’ dedi

Bursa’da tartıştığı kız kardeşi İrem Kahraman’ı (23) kolundan, eşi Mine Kahraman’ı (24) da bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman (27) tutuklandı. Yaraladığı eşi ve kız kardeşi tedavilerinin ardından taburcu edilen Kahraman’ın ifadesinde, uyuşturucunun etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, cuma günü İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaştığı kız kardeşi İrem Kahraman’ı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi Mine Kahraman’ı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan Oğuzhan Kahraman, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Oğuzhan Kahraman’ın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi Mine Kahraman ile kız kardeşi İrem Kahraman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(DHA)