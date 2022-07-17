Erzurum’a şehit ateşi düştü
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Erzurum’a şehit ateşi düştü

 

Erzurum’un Oltu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düştü

Irak’ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi. (İHA)

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