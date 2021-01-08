Erotizmin sırrı nedir?

Erotizm yemek pişirme, piyano çalma gibi sonradan öğrenilebilir bir beceridir… Bunun için karşılıklı anlayış ve güven, utanç, ayıp, günah gibi kavramları gözden geçirip güncellemek gerekir…

Cinsellikte nasıl daha iyi olabiliriz?

SORU:

Eşimle evlendiğimizde ikimizin de ilk birlikteliğiydi. Birbirimizin yanında soyunabilmek bile aylar sürdü. Şimdi normal sayılabilecek bir ilişkimiz var ama daha iyi olsun istiyoruz. Erotizmi nasıl yaratırız? C.G./Adana

CEVAP:

Romantizmi ilişkinin başlarındaki flörtöz davranışlar olarak tanımlarız. Erotizm ve erotik çift olma ise baştan çıkarma, çıplaklık, cinsel davranışlarda artış ve fantezilere daha fazla yer vermektir. Erotizm yemek pişirme, piyano çalma gibi sonradan öğrenilebilir bir beceridir. Bunun için karşılıklı anlayış ve güven, utanç, ayıp, günah gibi kavramları gözden geçirip güncellemeniz gerekir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak ihtiyacınız olan söz ve davranışları dile getirebilir, bu konuda yardımcı olacak kitaplar okuyup, filmler seyredebilirsiniz. Bütün çabalarınıza rağmen bir şeyler değişmiyorsa bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

Benim sorunumun çaresi var mı?

SORU:

56 yaşındayım. Eşimle görücü usulü evlendim. Onu hiçbir zaman arzulamadım, zamanla düzelir derken iki çocuk oldu, boşanamadık. Eşim birlikte olmak istiyor ama benim içimden gelmiyor. Bu sorun cinsel terapi ile düzelir mi? M.R./Ordu

CEVAP:

Yazdıklarınızdan toplumsal baskı nedeniyle istemediğiniz bir evlilik yaptığınız anlaşılıyor. Bir evliliğin başından itibaren sorunlar varsa, geriye dönüp bakıldığında hiç mutlu bir anı akla gelmiyorsa hem evlilik hem de cinsel terapide pozitif beklenti seviyesi düşüktür. Başta cinsel isteksizlik olmak üzere bazı cinsel işlev bozuklukları bütün çabalara rağmen çözülmeyebilir. Böyle bir durumda önce beklentilerin ve terapi motivasyonunun netleşmesi gerekir. Eğer değişim motivasyonu yüksekse en umutsuz çiftlerde bile iyi sonuçlar alınabilir. Sizin cinsel terapiyi de bilen bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

Bu dertten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

5 yıldır evliyim ve baştan beri erken boşalma sorunum oldu. Bunu hep yoğun iş temposu nedeniyle düzensiz ilişkiye bağladım. Karantina nedeniyle uzun süredir evdeyim, sık sık cinsellik yaşıyorum ama hala erken boşalma sorunu düzelmedi. Başka ne yapabilirim? N.Y./Giresun

CEVAP:

Sizin de belirttiğiniz gibi erken boşalma sorununun en önemli nedenlerinden biri düzensiz ve aralıklı ilişkidir. Ancak bu tek neden değildir. Erkeğin doğasındaki hızlı boşalma güdüsü ergenlikten itibaren uzun yıllar süren mastürbasyon tekrarlarlarıyla pekiştirilir. Bunlara ek olarak cinsel deneyimsizlik, çift ilişkisindeki sorunlar, performans kaygısı, uygun olmayan koşullarda cinsellik yaşama gibi nedenler de erken boşalmanın nedenleri arasındadır. Erken boşalmayı tetikleyen başka faktörler olabilir, bu nedenle yalnızca ilişki sıklığı yeterli olmayacaktır. Nefes ve gevşeme egzersizleri, cinsel heyecanı yönetmek için dur-başla tekniğini uygulama, sevişmeyi uzun tutma, rahat ve güvenli bir ortamda sevişmeye başlama gibi bazı küçük değişiklileri deneyebilirsiniz.