Erol Bulut işi bitirdi

Erol Bulut, Caner Erkin operasyonuyla doğru bir adım attı. Bu, diğer futbolculara saygı ve disiplin bakımından ciddi bir gözdağıdır. Ardından sahaya sürdüğü kadroda da değişikliklere gitti. Herkes Novak’ı beklerken o, Szalai’yi sol beke çekti. Ozan’ı oynatmadı, orta sahada görevi Mert Hakan’a verdi. Bu değişiklikler, daha dengeli bir Fenerbahçe ortaya çıkardı. Bundan sonra saha içinde yaptığı değişiklikler de hayli etkili oldu Bulut’un. Mesela Mesut’u aldığı dakika nokta atışıydı. Thiam etkisizdi, onu da kenara aldı. Samuel’i de zamanında aldı oyundan.

Abdullah Avcı ise Bulut’un bu hamlelerini adeta izledi. Yusuf Sarı ve Abdulkadir Parmak’ı daha erken oyuna almalıydı. Trabzonspor’da sahanın en iyi ismi Uğurcan Çakır’dı. Başarılı kaleci, Covid-19’dan yeni çıkmasına ve doğru düzgün idman yapmamasına rağmen harika kurtarışlara imza attı. İlk yarıda maç daha değişik yerlere gidebilirdi. Ancak sahada silik bir Trabzonspor vardı. Fenerbahçe daha çok istiyordu. Bunu da net bir şekilde girdiği pozisyonlarla gösterdi. Burada ev sahibi sanki Fenerbahçe’ydi. Sarı-lacivertliler hücumda daha etkiliydi, Trabzonspor ise kontratak futbolunu tercih etti.

Doğru seçim yapan, doğru oynayan, daha çok sorumluluk alan takım kazandı. Bu da şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi daha da iddialı bir duruma getirdi.