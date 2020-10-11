Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti
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Ermenistan’dan Gence’ye saldırı: 7 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında çocukların da olduğu 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

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