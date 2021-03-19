Erdoğan ve paranın ne önemi var, mühim olan insanlık…

Değerli dostum, Türkiye’nin kadife sesli kralı Ömür Göksel’den dinlemiştim…

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Özdemir Erdoğan, Büyükada Büyük Kulüp’te, bir hafta sonu sahne almak için anlaşır…

O gün, sahneye çıkacağına yakın Büyük Kulüp kapısına gelir Erdoğan…

İçeri girmeden önce:

“Biliyorsunuz” der… “Prensip olarak paramı peşin almadan sahneye çıkmam…”.

Kapıda kendisini karşılayan görevliler “Etme, eyleme, henüz kasada para yok” falan derler ama ikna edemezler…

“O halde ben dönüyorum” deyip sırtını döner yürümeye başlar…

O sırada kulübün yöneticisi gelir…

“Hele biraz daha bekle, halledeceğim” der ve gider…

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Yöneticiler biraz kendi ceplerinden, biraz da kendilerine yakın buldukları konuk üyelerden ucu ucuna parayı denkleştirip Erdoğan’a verirler…

Erdoğan sahneye çıkar ve ilk şarkısını söylemeye başlar:

“Paranın ne önemi var; mühim olan insanlık…”.

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Özdemir Erdoğan, merhum Zeki Müren’e hakaret etmiş…

Bunun üzerine…

Çıplak fotoğrafları sosyal medyaya dökülmüş…

İlgili haberleri okurken bu “para” olayını hatırladım…

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NOT:

Az önce okuduğunuz yazı 5 Temmuz 2020’de yine bu köşede yayımlandı…

Yani…

Özdemir Erdoğan her yıl belirli bir ay geldiğinde Zeki Müren’e bir kere çakar…

Ve…

Gündem olur…

Bu yıl…

Zeki Müren üzerinden prim yapmak için biraz acele etti, o kadar…

EKONOMİ REFORM PAKETİ ÇÖPE GİTTİ…

TÜİK şubat ayı enflasyon oranını açıkladığında, YouTube kanalımda: aynen şöyle dedim:

“Şubat ayı gerçek enflasyon oranı mutlaka, açıklanandan çok daha yüksek ama buna rağmen yine de Erdoğan, TÜİK’in açıkladığından daha düşük oranlı bir enflasyon bekliyordu…

TÜİK’in yeni Başkanı belli ki Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarıyla değil MB Başkanı ve Maliye Bakanıyla çalışacak…

Açıklanan göreceli yüksek enflasyon oranı, Merkez Bankası’nın mart ayında yapılacak PP kurulu toplantısında, faiz oranlarını 100 ya da 200 baz puan arttıracağının işareti…”.

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Evet…

Aynen öyle…

Ve…

Başkan, Merkez Bankası Başkanı gösterge faizinin 200 baz puan arttırıldığını açıkladı…

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Faizlerin 200 baz puan arttırılmasından sonra Erdoğan’ın ne söyleyeceğini en çok merak edenlerdenim…

Çünkü…

Faizlerin bir kez daha arttırılması…

Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nin çöpe atıldığının kanıtıdır…

UÇTU UÇTU FİYAT İSTİKRAR KURUMU UÇTU…

Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı “Ekonomi Reform Paketi” içinde Fiyat İstikrar Komitesi vardı…

Oysa…

Piyasa ekonomisi uygulanan bir ülkede enflasyonla mücadele, Merkez Bankası’nın yükümlüğüdür…

Fiyat istikrar Komitesi kurmak ise…

Enflasyon mücadele yükümlülüğünü Merkez Bankası’ndan almak demektir…

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Yani canlarım…

Faizleri 200 baz puan arttıran Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi ısrarla ve…

Faiz artışlarıyla sürdüreceğine göre…

Erdoğan’ın açıkladığı “Fiyat istikrar Kurumu” da çöpe gitti…

EKONOMİ BÜROKRASİSİ REİS’E KAFA TUTUYOR…

Faizlerin 200 baz puan artırılması…

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadeleyi Fiyat İstikrar Komitesi’ne bırakmamakta kararlı olduğunu göstermesinden sonra bende şöyle bir kanaat oluştu:

Ya ekonomi bürokrasisi Erdoğan’a “kafa tutuyor…”.

Ya da Erdoğan; küresel para piyasalarına:

“Görüyorsunuz işte ekonominin bürokratik aktörlerine hiç müdahale etmiyorum” diye mesaj gönderiyor…

N’OLCAK ŞİMDİ?..

Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’nde önceliklerinin:

Yatırım,

İstihdam,

Üretim,

Ve…

Verimlilik olduğuna dikkat çekmişti…

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Halbuki…

Yatırım, istihdam, üretim ve verimlilik olabilmesi için; “yüksek faiz” uygulamasının olmaması gerekir…

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Ama…

Faizler arttı…

Belki…

Nisanda da artacak…

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Peki…

N’olcak şimdi?..

AKP GENEL BAŞKANI’NA DUYULAN ÖFKE…

Bir ülkede adalet duygusunu en çok körelten eylemlerden biri, partizanlıktır…

AKP ve Erdoğan’a duyulan öfkenin en bilinen sebeplerinden biri de keza…

Hem merkezî…

Ve hem de…

Yerel yönetimlerde partizanlık yapıldığı iddiaları ve algısıdır…

BİR KERE DAHA DÜŞÜNÜN…

Ünlü yazar Ernest Hemingway medeni cesareti şöyle tanımlıyordu:

“Her türlü baskıya rağmen erdemlilik…”.

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O halde…

Bu harika durum tespitine bir de…

Mefhumu muhalifinden bakalım…

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“Erdemli insanlara baskı yapanlar erdemsiz, aşağılık kişilerdir…”.

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“Uymadı” diyenlerdenseniz…

Lütfen…

Bir kere daha düşünün…

