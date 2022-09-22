Erdoğan, Pelosi’yi neden unuttu ?..

Beni yakından tanıyan, ideolojik çizgimi bilen okurlarımdan mesajlar alıyorum; “Ne o görmedin mi?.. Haberin mi olmadı” diye…

Gördüm ve elimden geldiğince de dikkatle takip etmeye çalıştım. Bir süre beklemeyi tercih ettim!.. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyareti Şanghay Paktı toplantısına denk düştü. Televizyonlardaki kifayetsiz yorumcular, “Mesaj Ankara’ya mı, yoksa Moskova’ya mı?” diye işkembeden yorumlar yaparken Tayyip Erdoğan’ın meğer tek amacı Yahudi lobisiyle görüşmek olan BM toplantısı nedeniyle ABD ziyaretinin sonlanmasını bekledim.

Ankara mesajı almıştır da saray iktidarının o mesajı aldığını pek sanmıyorum!..

★★★

Bölgeyi çok iyi bilen uzman isim Gözde Kılıç Yaşın, “İkazlara rağmen Tayvan’ı ziyaret ederek bölgede gerilimi arttıran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu kez Ermenistan’ı ziyaret ederek barış arayışlarını sekteye uğratacak açıklamalarda bulundu” diyor. Yaşın, Avrasya İncelemeleri Merkezi’nde (AVİM) yayımlanan “Ermenistan’a destek, Kafkasya’ya gözdağı, Rusya’ya abluka” başlıklı makalesinde şunlara işaret ediyor;

– Pelosi, Azerbaycan’ı çatışmaları şiddetlendirmekle suçladı. Pelosi’nin baskın, sert ve yine tepeden inmeci bir söylem geliştirerek şunları yapmak istediği söylenebilir:

– Azerbaycan’ı suçlu gösterip geri çekilmeye zorlamak,

– Rusya’nın barış görüşmelerindeki temel aktör olmasını engellemek,

– Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) Minsk Grubunu tekrar çalışır/çalışmaz hale getirmek,

– Karabağ meselesini hâlâ “çözülememiş/donmuş sorun” dosyasında tutmak,

– Ermenistan’ı Rusya’dan uzaklaştırmak,

– Ermenistan’ı tarihte birçok kez yaptığı üzere bu defa Rusya’ya ihanete yönlendirmek ve Rusya’ya koyacağı mesafe oranında destek sözü vermek,

– Ermenistan’ı ABD’deki en etkin Ermeni lobi kuruluşu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) başta olmak üzere diaspora örgütleri üzerinden ve bölgedeki kontrolünü arttırma amacıyla Ermeni halkı yerine yönetmek,

– Ermenistan’ı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) ayrılmaya teşvik etmek; böylece KGAÖ’nün güvenilirliğini, işlevselliğini tartışmaya açmak,

– Ukrayna ile savaşında yıpranan Rusya’ya etki alanlarını kaybettirmek.

Nitekim bir kısmı niyet okuması olsa da gerçekleştirdiği temas ve yaptığı basın açıklamalarında dile getirdikleri zaten yukarıda sıralanan unsurları içermekteydi.

★★★

Gözde Kılıç Yaşın, makalesinin son bölümünde şunları söylüyor;

-Diğer taraftan Pelosi’nin ziyareti, ABD’de 8 Kasım 2022’de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde ABD’deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanma amacından ibaret görülemez. ABD’nin çevrelemek, gücünü zayıflatmak ve kontrol altına almak istediği ülkeler var ve ABD açısından Karabağ’daki mevcut durum olağan gidişatına bırakılamaz. Ara seçimde Ermeni lobilerinin desteğini çekmek kısmı, öncelikle Ermeni lobisinin oylarını kazanmak ve ayrıca hayata geçirilmesi planlanan çeşitli Ermeni-Amerikan programlarının gerektirdiği bütçe için Kongre’de siyasi manevra imkanının yaratılması sözleriyle açıklanabilir.

Ancak bundan fazlası var ve bu da Ermenistan’ın ABD eski Büyükelçi Yardımcısı Armen Kharazyan’ın sözleriyle şu şekilde açıklanmıştır: “Ermenistan’ın ABD ile bütünleşik bir politikaya sahip olmasının sağlanması ve Ermenistan’ın Batı ile normal askeri-teknik işbirliğinin önünde engel olan KGAÖ üyeliğinden çekilmesi.” Buna göre KGAÖ, Ermenistan’ın sorunlarını çözmemektedir. Halbuki KGAÖ’nün 13 Eylül çatışmasında Ermenistan’ın askeri destek talebini reddederek izleme heyeti göndermesinin sebebi de çatışmanın tartışmalı bölgede gerçekleşmesiydi. Yani asıl sorun sınırın belirlenmemiş olmasıdır. Ermenistan, beklediği desteği buldu ancak bu desteğin şu sonuçları olacak:

– Batı-Rusya dengesini koruyan reel-politik anlayışını terk edilmesi, bu defa Rusya’ya ihanet edilmesi ve Rusya’ya karşı ikinci bir cephe açılmasına yardım edilmesi,

– Özellikle ABD merkezli Ermeni diasporasının, Ermenistan’ın yönetilmesindeki etki gücünü tekrar arttırması ve bedelini yine Ermenistan’da yaşayan halk ödemesi,

– Azerbaycan’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da Azerbaycan’a aitliği tanınmış topraklarını 30 yıllık işgalden kurtarmışken asla bırakmaması.

Yeni statüko, mevcut durumdur. Yeni statükoda Ermenistan eninde sonunda bölgesel işbirliğine yönelmenin zorunlu ve aynı zamanda en makul çözüm olduğunu anlayacaktır.

★★★

Tüm dünyaya ayar veren Tayyip Erdoğan, Pelosi’nin küstahlığına BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada cevap verebildi mi?.. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan ABD Başkanı Biden’a şöyle esaslı bir gönderme yapabildi mi?.. Ermeni zulmüne karşı haykırabildi mi?.. Cumhurbaşkanlığı internet sitesine konulan Erdoğan’ın konuşmasını defalarca dikkatle okudum. Sadece şu kadarını söyleyebilmiş;

“Kafkasya’daki istikrar bakımından yakın dönemde önemli adımlar atılmıştır. Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak, Güvenlik Konseyi’nin yıllardır uygulanmayan kararlarına konu olan öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir. Bu gelişme bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencerelerinin açılmasına da imkân sağlamıştır. Tarafların atacağı her olumlu adımı destekleme kararındayız.”

Saray, sağıra yatmış!..

Nedeni ise apaçık ortada… Saray iktidarının devamı için mayına basmamaya dikkat ediyorlar. Kasım’ı bekliyorlar!..

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.