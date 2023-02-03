Erdoğan: Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tematik Kış Kampları Kapanış Programına gönderdiği video mesajda, “Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz, çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda kampların gelecek dönemde de devam edeceği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte, sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST GENÇLİĞİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının 7’ncisini tamamlamış bulunuyoruz. 7’nci Tematik Kış Kamplarının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. 30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam eden kamplarımızda benzer ilgi alanlarına sahip gençlerimiz olarak bir araya geldiniz. Arkeolojiden kış sporlarına, dijital iletişimden güzel sanatlara, mühendislikten psikoloji ve edebiyata geniş bir yelpazede eğitim aldınız. Hem daha önce ziyaret etmediğiniz şehirlerimizi gezme, hem de akademik ve entelektüel birikiminizi geliştirme imkanı buldunuz. Sizler büyük bir kardeşlik halesi oluşturarak dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu kamp dönemini yeni dostluklar kurmak, yeni beceriler kazanmak suretiyle, verimli bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU SİZ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Kampların gelecek dönemlerde de devam edeceğini ifade eden Erdoğan, “Biz de ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden dolayı son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatınız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyor, kamplarımızda konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 20 yılda, gençlerimizle omuz omuza vererek, nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

BEKLENTİMİZ DEVLETİNİZE GÜVENMENİZ, KENDİNİZE İNANMANIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte, sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz, çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah’ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 7’nci Tematik Kış Kampları’nın bir kez daha siz gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kamplara katılan tüm genç kardeşlerime Rabbimden sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla” diye konuştu. (DHA)