Enflasyon yukarı doğru düşüşünü sürdürüyor…

Mayıs ayı TÜİK enflasyon oranlarını mutlaka öğrendiniz…

Bir kez de ben hatırlatayım:

Tüketici fiyatları endeksinde (tüfe) 2022 yılı mayıs ayı enflasyon oranı, bir önceki aya göre: %2,98…

Bir önceki yılın aralık ayına göre:

%35,64…

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

%73,50…

On iki aylık ortalamalara göre:

%39,33 arttı…

★

Zsa zsa Gabor:

“Hayatım boyunca sadece tek bir erkeğe sadık kaldım” diyor…

Hanımefendinin altıncı kocasıyla evli olduğunu bilen Ava Gardner basıyor kahkahayı…

Gabor toparlıyor:

“Bütün nikâhlarımı aynı memura kıydırdım…”.

★

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ayki Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Türk mallarına boykotun tamamen bitmesi bekleniyordu ancak mayısta bu ülkeye ihracat neredeyse sıfırlandı.

★

Henüz beş yaşındaki Berke, kendisini azarlayan annesine dikleniyor:

“Benimle konuşurken dikkatli ol anne; karşında babam yok…”.

★

Mayıs ayı enflasyon oranını %2.98 olarak açıklayan TÜİK, enflasyon oranı hesaplanmasında seçilen 410 maddenin mayıs ayı fiyatlarını yayınlamadı…

★

Köylünün biri ile Nasreddin Hoca arasında geçen kısa sohbet şöyle:

“Hocam, gökteki yıldızların sayısını bilir?..”.

“Bilirim…”.

“Kaç tane?..”.

“Dokuz yüz trilyon dokuz yüz doksan dokuz milyar dokuz yüz doksan dokuz milyon, dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz…”

“Amma da attın hocam…”.

“İnanmadıysan say…”.

★

Gürcistan’da tutuklanan mafya lideri Galip Öztürk ile Erdoğan’ın görüşmek için buluştukları anın fotoğrafları yayınlandı…

★

Eisenhoover der ki:

“Sürtüğün amatörü, profesyoneline taş çıkartır…”.

HUKUK TERMİNATÖRLERİ…

Yıl 2014…

Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanlığından istifa etmiş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti…

★

İşte o günlerde hakkında pek çok tape ve haber yayınlanıyor…

Uğur Dündar da o iddialara atıfta bulunarak:

“Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” diye bir espri yapıyor…

★

O günlerde yüksek enflasyon yaşamadığımız için adı henüz “Binali” olan arkadaş:

“Uğur Dündar bana hakaret etti” iddiasıyla savcılığa şikâyette bulunuyor…

★

Ancak sonradan:

Gaza getirildiğini…

Yanlış yaptığını…

Uğur Dündar gibi:

Ölçülü ve duayen bir gazeteciye karşı ayrıca:

Haksızlık ettiğini de düşünüp:

Şikâyetini geri çekiyor…

Nitekim Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozuyor…

Ama…

★

Yerel mahkemedeki “Yargıç” cezada ısrar ediyor…

Uğur Dündar’ı:

11 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıyor…

★

Bu absürt cezayı kesenlere “hukukçu” denilebilir mi?..

Denilemez…

O halde bunlara gelin hep birlikte:

“Hukuk terminatörleri” diyelim…

YARGIYA SAYGI…

Eskişehir Barosu avukatlarından Çağrı Yücel gönderdi…

★

1970’lerin sonları…

Bir Alman akademisyen, Ankara Hukuk’ta konferans verir…

Dinleyiciler arasında:

Akademisyenler…

Avukatlar…

Danıştay ve Sayıştay yargıçları vardır…

Dinleyici yargıçlardan birisi:

“Almanya’da yargı kararlarına uymamanın yaptırımı nedir?” diye sorar…

★

Soru Almancaya tercüme edilir…

Alman akademisyen:

“Soruyu anlamadım” der…

★

Bunun üzerine tercüman hatayı kendisinde arar…

Doğru tercüme yapmadığını düşünür…

Ve…

Bu kez:

Farklı kelimelerle soruyu yeniden tercüme eder…

★

Alman akademisyen bu kez:

“Devletin yargı kararına uymaması, uygulamaması gibi bir durum olamaz” der…

Ama…

Yüzü asılmış…

Ses tonu hafif:

Öfke yüklüdür…

★

Çünkü…

Öyle saçma bir soruyu anlamış olmanın bile:

Yargıya karşı saygısızlık olduğunu düşünmüş…

Konuyu kapatmıştır…

TAKMAYIN KAFANIZI…

Popüler kanallardan birinde yayınlanan Reality Show’da görevli psikoloğa danışan bir kadın izleyicinin sorusu şöyle:

“Kocam, iki eltimle ilişki yaşamış. ‘Çocuklar benim mi?’ diye sormuş. Abilerine söyleyeyim mi?..”.

★

Kim demişti geçenlerde hatırlamıyorum…

Ama verdiği örnek ilginçti:

“Türkiye Sodom ve Gomora şehirlerine döndü…”.

★

İşin ilginci…

Memleketi Sodom ve Gomora’ya döndürenler…

Milliyetçi muhafazakâr yurttaşlar…

★

Yani…

Lut ya da Mehdi gelecekse…

Onlara gelecek…

Takmayın kafanızı…

ALAYA DEVAM MI?..

Avrasya Araştırma’nın anketine göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın karşına aday olarak çıkması durumunda:

Üç isim de kazanıyor…

★

Bu aşamadan sonra bu durum ancak Erdoğan’ın aleyhine bozulacağına göre…

“Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olmayacak, parlamento seçimlerine katılacak” tahminimle (halâ) alay eden var mı?..

SİZCE HANGİSİ…

Üç farklı kurumdan…

2022 yılı mayıs ayı için…

Üç farklı:

Enflasyon oranı…

★

Sizce…

Hangi kurumun enflasyon oranı doğrudur?..