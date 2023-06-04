Elazığ’da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı
Haberler Gündem

Elazığ’da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Kayaönü köyündeki krom madeni ocağında, sabah saatlerinde patlamayla birlikte göçük oluştu. 2 maden işçisi, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ekiplerin çalışması ile göçükten çıkarıldı. İşçilerden Remzi Tahtacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlatmanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: Eski polis memuru tutuklandı

Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: Eski polis memuru tutuklandı

TBMM’de yeni başkan seçimi

TBMM’de yeni başkan seçimi

Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Elazığ’da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı
Gündem