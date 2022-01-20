Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbullular dikkat!

Meteoroloji’nin yarından itibaren yurdun tamamının Balkanlar’dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının altına gireceğini açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, cuma akşamından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda İstanbul halkına uyarıda bulundu…

Ekrem İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

* AKOM’a göre İstanbul’da cuma akşamından itibaren sıcaklık daha da düşecek, soğuk ve yağışlı hava gelecek hafta da devam edecek.

* Biz, buzlanma ve kar yağışı sebebiyle oluşacak her türlü olumsuz duruma karşı önlemimizi aldık, lütfen siz de tedbirli ve dikkatli olun.