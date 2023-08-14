Dzeko’nun cakası

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si yıldızlar topluluğu olmuş. İyi yayılıp parselliyorlar sahayı. Sakin, kendinden emin oynuyorlar. Daha 3. dakikada Dzeko presle kaptığı topu başka usta Tadic ile paslaşarak ilk golü attı. İkinci golü de Szymanski’nin ara pasından attı. Dzeko, Tadic, Szymanski, Kent Fenerbahçe için değerli kazanımlar. Dzeko’nun attığı goller tam bir usta sanatçı işiydi. Kent, seyircileri her an ayağa kaldırabilecek iyi bilek oyunlarına sahip bir futbolcu.

Gaziantep ise Süper Lig’in takımı değil gibi gözüküyor ilk maçta. Maxim kendisini sanki bilerek attırdı. İlk yarım saat dolmadan kırmızı görmesini anlamak mümkün değil.

Fenerbahçe, 10 kişilik Antep karşısında konsantrasyon olarak zayıfladı. Aslında sahada silik olan rakip karşısında daha çok gol pozisyonu yakalamalıydı. Bu konsantrasyon kaybının bedelini ilk yarının sonlarında kalesinde gördüğü golle ödedi sarı-lacivertliler. Fenerbahçe, yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşıyor. Kimyanın oluşması, taktiğin oturması için zamana ihtiyaç var.

Hakem Abdülkadir Bitigen’in önce verip sonra VAR ikazı ile iptal ettiği penaltı başına bela olabilirdi Fenerbahçe’nin attığı goller olmasaydı! İkinci penaltıyı VAR’a gitmeden görmeliydi Bitigen.