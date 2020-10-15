Düşünmezsen kaybedersin!

Bu ülke, A Milli Takım Teknik Direktörü’ne yılık 3.2 milyon Euro yani son kurla 30 milyon TL ödüyor. Ve Uluslar Ligi’nde bir CEO’dan fazla maaş ödediğimiz teknik adam sürekli yanlış kadroyu sahaya sürüyor. Tamam, kendimizi İspanya, Almanya, Fransa yeri­ne filan koymayalım ama Allah aşkına şu Uluslar Ligi’nde 4 maçtır çıkarttığımız yanlış kadro nedir? Yanlış 11’le başlar bir kere hata yaparsınız ama bunlar sürekli hale gelirse ortada ciddi bir sorun oldu­ğu ortaya çıkar.

Biz kendimizi dev aynasında görüyoruz ancak evimizde Maca­ristan’a boyun eğiyoruz. Sadece 4 isabetli şut. Ardından Sırbistan 4, Rusya 5 isabetli şut atıyoruz ama maşallah berabere kaldığımızda sevinir hale geldik. Avrupa futbo­luna ihraç edilen Yusuf, Burak, Zeki, Okay, Merih, milli takım performansında kulübünün oldukça gerisinde kaldıysa şu şapkayı bir masaya koyalım. Milan’ın yıldızı olarak gösterilen Hakan Çalhanoğ­lu, milli takımda kayıpları oynuyor­sa bunu Güneş’e mi soralım yoksa asgari ücretle çalışan vatandaşları­mıza mı?

Hayat değişiyor, ezberle devam çöküyor. Yenilemezsen kendini kaybetmeye mahkûmsun. Bırak futbolu insan olarak böyle zaten. Başarı bol sıfır değil dost, başarı ez­ber bozmak, çağa ayak uydurmak. Yoksa o evrende yok olur gidersin sonsuzlukta. Ve şu anda da milli takım da bir bilinmezlikte o boşluğa sürüklenmiş durumda. Felsefi ve bol sıfırlı rakamlarla süslenmiş o küflenmiş taktiklerle…