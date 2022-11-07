Düşük tempo 3 puandan etti

Sezonun 13. haftasında Trabzonspor ligin zor gol yiyen takımı Konyaspor karşısındaydı. Forvette eksikliği kapatılamayan Edin Visca’dan sonra bu maçta da iki beki olmayan Trabzon’un ilk 11’de 4 stoperle ne yapacağı merak konusuydu.

Abdullah Avcı geriden topla oynayarak çıkan Konya’yı önde baskı yaparak hataya zorladı, karşılığını da iki penaltı ile aldı. 30. dakikadan sonra oyunu elinde tutmak isteyen Trabzon tempoyu iyice düşürdü. Bu iş 8 dakikalık uzatmada abartılıp ‘devre oldu’, havasına girilince gol yiyerek soyunma odasına gittiler.

35. dakikada 2 oyuncu değiştiren İlhan Palut’un katkısı unutulmamalı. İkinci yarıya moralli başlayan konuk ekip beraberliği yakalamada gecikmedi. Skor avantajını kaybeden Avcı, gol atmaya dönük değişikliklere gitti. Trabzon bu kez pozisyon bulmanın yanında rakibe de pozisyon vermeye başladı.

Bu sezon FIFA’da test ve sınavı geçemeyen morali bozuk, Zorbay Küçük için hakem şansı yanında olmayan zor bir maç oldu. Maçta, karar vermesi zor birçok pozisyonla karşılaştı.