Dünyadan İstanbul’daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Avrupa Birliği (AB) ve NATO başta olmak üzere dünya liderlerinden, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderildi. Türkiye’de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi de, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için taziye mesajı yayımladı.

Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul’un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Bayramov’un Çavuşoğlu’na İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi’nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, “Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, “Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul’da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter’dan paylaştığı mesajında, İstanbul’un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.” ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, “Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim’de meydana gelen “terör saldırısının” en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye’nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, “Mısır’ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa” temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

AB ve NATO

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul’dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, “NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi’ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

ABD

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, İstanbul’daki “şiddet eylemi”ni kınayarak, ABD’nin terörle mücadelede NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasında, “ABD, bugün İstanbul’da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız.” ifadelerine yer verdi.

​​​​​​​Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, “Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul’daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.

İngiltere’nin terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul’daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

Steinmeier mesajında, işlek olan İstanbul’un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, “Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da “İstanbul’dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla.” paylaşımında bulundu.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul’daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye’ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İstanbul’dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde.” ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul’daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.

Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Van der Bellen, “korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu” belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Twitter’dan yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul’daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, “Yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” paylaşımında bulundu.

Ayrıca, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti.

Lipavsky, “Düşüncelerim kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle. Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum.” paylaşımında bulundu.

Polonya

Polonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye’deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz.” ifadeleri yer aldı.

Macaristan

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Romanya

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter’dan paylaştığı mesajında, İstanbul’dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır.” ifadelerini kullandı.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter’dan, “İstanbul’un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye’nin yanındayız.” ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cassis, İsviçre’nin, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkı ile.” ifadelerini kullandı.

Letonya

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Belarus

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko taziye mesajında, İstanbul’da meydana gelen ve can kaybına yol açan korkunç patlama haberinin Belarus’ta büyük acı ve üzüntüyle karşılandığını kaydetti.

Lukaşenko, “Belarus halkı adına ve kendi adıma, bu trajediyle bağlantılı olarak derin başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Belarus Cumhuriyeti, hiçbir gerekçesi olmayan ve olamayacak olan bu aşağılık ve insanlık dışı eylemi sert bir şekilde kınıyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, kurbanların aileleri ve yakınlarına da destek sözlerini ileterek, trajik olayda yaralananlara acil şifalar diledi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 13 Kasım 2015’te Paris ve banliyösü Saint-Denis’de terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, İstanbul’daki saldırıyla sarsıldığını belirtti.

Açıklamada, “Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız.” ifadesine yer verildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, İstanbul’da yaşanan patlama nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.

Borne, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğrayan Türk halkının (yaşadığı) şoku ve acıyı paylaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Fransa’nın bu dehşet karşısında terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer aldığını belirten Borne, “Can kaybına ağlayan İstanbul’la dayanışma” açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Twitter’da yaptığı paylaşımda, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Miçotakis, saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.

Miçotakis mesajında, “Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor.” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da bu öğleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ersin Tatar, yayımladığı taziye mesajında, “İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yaşanan hain saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de yayımladığı taziye mesajında olaydan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, Türkiye ile dayanışma duygularını paylaştı.

İstanbul Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirten Töre, şunları kaydetti:

“Ülkemizin kuruluşunun 39. yılını kutlama arifesinde yaşadığımız bu elim hadise yüreklerimizi burkmuştur. Bilinmelidir ki, Türk milletine karşı yapılan her türlü bölücü girişim milletimizin azim ve kararlılığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır. Türk milletini bölmek isteyenlerin bu ve bunun gibi alçak planları, emellerine ulaşamayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanının yanındadır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da mesajında “Anavatanımızın huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

KKTC hükümet kabinesinde yer alan bakanlar da birer mesaj yayımlayarak, Türkiye’ye taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayı şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Cezayir, bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul’un Taksim bölgesini hedef alan ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor.” denildi.

Hayatın kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunulan açıklamada, Cezayir’in, “bu zor zamanlarında” Türkiye’nin devlet ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, terörle mücadele çabaların yoğunlaştırması çağrısı yapılarak, terörün son zamanlarda uluslararası düzeyde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Cezayir’in uzun yıllar boyunca terörden zarar gördüğü ve teröre karşı zafer kazandığına vurgu yapılan açıklamada, “Terör belasını çekmiş ve onu yenmiş olan Cezayir, dost Türkiye Cumhuriyeti’nin bu belayı, halkının birlik ve beraberlikle, devletinin Türkiye’nin güvenlik ve istikrarının korumasına yönelik çabalarına verdiği destek sayesinde aşabileceğine inanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA’da yer alan haberde, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt’in Türk halkına ve hükümetine taziyelerini sunduğu aktarıldı.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Al Sani, patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Ülkesinin kardeş Türkiye ve halkının yanında olduğunu ifade eden Al Sani, Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini, şiddet ve terör eylemlerini, masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki “bombalı saldırının” şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Katar’ın, güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tedbirlerde Türkiye’nin yanında olduğu kaydedildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Taksim’deki patlamayı kınadı.

Abbas taziye mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini sundu.

Abbas, başta patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İstanbul’da yaşanan ve dost Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan “terör saldırısının” kınandığı aktarıldı.

“Türkiye’nin terörle mücadelede başarılı olacağına inanıyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin’in, bu zor gününde Türkiye’nin yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

İsrail

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da masum sivilleri hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım.” ifadesine yer verdi.

Herzog, İsrail halkı adına Türk dostlarına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, “Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir.” ifadesini kullandı.

Herzog, paylaşımını Türkçe olarak da yayınladı.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da bugün meydana gelen menfur terör saldırısıyla ilgili İsrail hükümeti adına Türkiye halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk hükümetine desteklerini ileten Lapid, “Terörün başını kaldırdığı her yerde tüm gücümüzle birlikte savaşacağız.” ifadesini kullandı.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayımladığı taziye mesajında, “İstanbul’daki menfur patlamadan dolayı Türk halkı ve yönetimine taziyelerini ilettiklerini belirtti.

Türkiye’de yaşayan Libyalıların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Dibeybe, kardeş Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de yayımladığı mesajda, “İstiklal Caddesi’nde masum insanlara karşı yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve halkına taziye dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama için kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, BAE’nin şiddetin ve terörün her türlüsünün karşısında olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ölenlerin ve yaralananların olduğu İstanbul’daki patlamayı kınıyoruz. Böyle elim durumlarda Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz.” denildi.

Açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Türkiye hükümetine başsağlığı dilenerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, kendisiyle ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını iletti.

İstanbul’daki patlamayı kınayan Mikati, Türkiye’nin, yönetiminin kararlılığı, halkının dayanışması ile zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını kaydetti.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’un merkezindeki Taksim bölgesinde meydana gelen, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” denildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edilerek, taziye dileğinde bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da yayımladığı yazılı açıklamada, İstiklal Caddesindeki “terör saldırısını” sert bir şekilde kınadı.

Taha, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı, patlamada yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Taha, İİT’nin, “terörün her türlüsüne karşı net bir tutum içerisinde olduğunu” vurguladı.

Hamas

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise İstiklal Caddesi’nde sivilleri hedef alan patlamanın şiddetle kınandığı kaydedildi.

Filistin Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliği de açıklamasında, “Taksim’de meydana gelen patlamanın haberini büyük bir üzüntü ile aldık. Filistin Alimler Birliği olarak, her daim Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olduğumuzu, Türkiye’mizdeki istikrarı ve güveni ortadan kaldırmak isteyen kurum ve kuruluşların her daim karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca dünya alimlerine, Türkiye halkının ve hükümetinin yanında olma ve maddi ya da manevi destek sağlama çağrısı yapıldı.

KİK

KİK’ten yapılan açıklamada ise İstanbul’daki patlama kınandı.

KİK ülkelerinin, teröre karşı kararlı duruşunu teyit ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye’ye başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, İstiklal Caddesi’ndeki patlama haberini derin endişe ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Ölenlerin ailelerine, size (Erdoğan) ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımızla yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, şahsı ve Bosna Hersek halkı adına başsağlığı dileklerini iletti ve emniyet güçlerinin saldırının faillerini en kısa zamanda yakalayacağına inandığını belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğine ait hesapları etiketlediği Twitter paylaşımında, “İstanbul’daki trajik saldırı bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu vahşi saldırı, hepimize yapılmış bir saldırır. Gücünüzle bu zor anın üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Bosna Hersek yanınızda.” sözlerine yer verdi.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic de sosyal medya hesabından, “Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilerim. Emniyet güçlerinin bu korkakça saldırının faillerini bulup cezalandıracağından eminim.” paylaşımında bulundu.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “İstanbul şehir merkezinden gelen şok edici görüntülerle derinden sarsıldık. Kendim ve Sırbistan vatandaşları adına, yaşamını yitirenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Hükümetine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifa diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise,q “Kurbanların ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’dan gelen görüntülerin kendilerini dehşete düşürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Hırvatistan

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, Hırvat Bakan Gordan Grlic Radman’ın, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği ve Hırvat halkının Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduğu mesajı verildi.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, “Slovenya’nın Türkiye’nin yanında olduğu” belirtildi.

Bakanlık, “İstanbul’daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden masum kişilerin ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski taziye mesajını Türkçe ve yerel dilde yayınladı.

Pendarovski sosyal medya hesabında, “İstanbul’da meydana gelen korkunç patlamanın ardından bu zor anlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından, “Türk halkına, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimi sunuyorum.” paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ise yayımladığı taziye mesajında, “Türkiye’de bu öğleden sonra meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan patlama haberi şok etti ve üzdü. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” sözlerine yer verdi.

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Twitter hesabından, “Düşüncelerimiz ve dualarımız bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle. Türkiye’nin yanındayız ve masum insanlara zarar vermeyi amaçlayan her türlü eylemi kınıyoruz.” mesajını paylaştı.

Twitter paylaşımında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu etiketleyen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ise “İstanbul’dan trajik görüntüler geliyor. Kalbimiz ve aklımız ölen ve yaralananların aileleriyle. Bu acılı günde Türkiye ve halkının yanındayız.” ifadesine yer verdi.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İstiklal Caddesi’ndeki patlama haberini üzüntüyle öğrendiklerinin altını çizerek, “Düşüncelerimiz, kurbanlar ve yaslı ailelerle, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde Türkiye halkının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Kosova Dışişleri Bakanlığına ait resmi Twitter hesabından da “İstanbul’daki korkunç patlama haberiyle şok olduk. Türkiye’deki kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatta kalanlara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlere dualarımızı gönderiyoruz.” paylaşımı yapıldı.

Rusya

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kosaçev, Rus haber ajansı Ria’ya yaptığı açıklamada, İstanbul’daki patlamaya ilişkin siyasi tahminlerde bulunmanın henüz erken olduğunu belirterek, “Türk halkı ve kadim İstanbul sakinlerine en içten başsağlığı diliyorum.” dedi.

Kosaçev, terörün milliyeti ve sınırı olmadığına dikkati çekerek, “Son yıllarda tarihin gösterdiği gibi, bu tür saldırıların kurbanı her ülke ve her halk olabilir.” ifadelerini kullandı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Garibaşvili, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Hükümet ve Gürcistan halkı adına, İstanbul’daki patlamayla ilgili Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyorum. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz, Türkiye için dua ediyoruz.” mesajına yer verdi.

Hindistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda yaralılara acil şifa dileyerek, “Hindistan, bugün İstanbul’daki üzücü patlamada hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine en derin taziyelerini iletiyor.” ifadesini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yayımladığı taziyede, “İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” mesajını paylaştı.

SMDK

SMDK’den yayımlanan yazılı mesajda, saldırının en sert ifadelerle kınandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifa dilenen mesajda, “Yaşanan olaydan duyduğumuz büyük üzüntüyü ifade ederken, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, halkına ve hain saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunarız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde kalplerimiz kardeş Türkiye halkıyla beraberdir. Yüce Allah’tan Türkiye’ye selamet vermesini temenni ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Afrika ülkeleri

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter’dan yayımladığı mesajında, patlamayı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına baş sağlığı diledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sivilleri hedef alan bu “alçak” saldırıyı en güçlü şekilde kınadığının altını çizerek, “Nijerya hükümeti ve halkının duaları, öldürülen masum insanların aileleri ve yakınlarıyla birlikte. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahmud, Somali’nin, terörle mücadelede Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha anımsattı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi.

Saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Burhan, teröre karşı Türkiye’nin yanında oldukları mesajını iletti.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İstanbul Beyoğlu’nda çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani, mesajında, “Türkiye’nin ve Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti ve halkının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kenani, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sundu.

Arjantin

Arjantin, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi, Türk halkı ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Arjantin Cumhuriyeti, İstanbul’da meydana gelen patlama sebebiyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eder, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtir.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz.” (AA)