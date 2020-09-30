Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 12 bin 657

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 841 bin 729´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 145 bin 67´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 406 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 210 bin 785´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 780 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 143 bin 010´a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Kolombiya´da vaka sayısı 824 bin 42´ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 828 olarak rapor edildi. Koronavirüs vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 6´ncı sırada bulunan Peru´da koronavirüs vaka sayısı 811 bin 768´e ve can kaybı ise 32 bin 396´ya yükseldi. Arjantin´de toplam koronavirüs vaka sayısı 736 bin 609 olurken, can kaybı ise 16 bin 519 olarak raporlandı.

GÜNEY AFRİKA´DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Güney Afrika ülkesinde toplam vaka sayısı 672 bin 572 olarak raporlandı. Vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 10´uncu sırada bulunan ülkede virüs sebebiyle meydana gelen can kaybı ise 16 bin 667 olarak raporlandı.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde 7´nci sırada bulunan İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken, toplam vaka sayısı 758 bin 172, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 614 olarak raporlandı. Avrupa´da hızlı yükseliş yaşayan bir diğer ülke Fransa´da toplam vaka sayısı 550 bin 690´na ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 893´e yükseldiği aktarıldı.