Doğru transfer motive eder!

Beşiktaş bu sezona artıyla başladı. Birincisi yüksek maliyetli işe yaramaz oyuncuların hem maliyetlerinden hem kendilerinden kurtuldu. İkincisi, İngiltere Premier Ligi’nden önemli takviyelerle hem takımın mücadele gücünü hem de kalitesini artırdı. Pastanın üzerindeki çilek Dele Alli transferiyle tribünlerin dolması sağlandı. Tüm camia bu yıldız transferiyle motive oldu.

Böylece geçen sezonki kırılgan Beşiktaş’ın yerini sonuna kadar mücadele eden, rakip kalede pozisyon yaratan ve disiplini bırakmayan bir takım ortaya çıktı. Bu kadar kısıtlı bütçe imkanlarında böylesine bir kadroyu oluşturan herkese teşekkür etmek lazım.

Teknik Direktör Valerien İsmael, o dağınık takımın yerine İngiltere tecrübesini de katarak Premier Lig disiplinini getirdi. Dün yine harika oynayan Wout Weghorst’un yanı sıra Romain Saiss ve Arthur Masuaku’ya Dele Alli de eklenince zor yıkılan bir takım ortaya çıktı. Salih Uçan yeniden kazanıldı, Jackson Muleka hücumda doğru kullanıldı.

N’Koudou neredeyse gidecekken takımın yeniden yıldızı oldu. Yani Beşiktaş uzun aradan sonra takım kimliğine kavuştu. Ezeli 3 büyük rakibinin puan kaybettiği haftada alınan bu 3 puan çok önemliydi. Milli aradan sonra bu Kartal’ı hiç kimse tutamaz.