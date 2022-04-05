Dış güçlerin maşası maydanoz!..

Evin ihtiyaçlarını karşılamak için (önceki gün) semtimizde devamlı alışveriş yaptığım markete uğradım. Kadeve madeve indirimi hepsi masal!. Domates; kilosu 20 lira, salatalık; 30 lira, biber 50 lira, mandalina; 20 lira… En ucuz beyaz peynirin 450 gramı 45 lira… Coşmuşlar… Tutabilene aşk olsun!.. Hele o maydanoz yok mu… 10-15 tel bağlamışlar, bağını 5 buçuk liradan tezgaha koymuşlar… Ahali markette gezerken sokur sokur… Market arabasını dolaşırken yanlışlıkla birine çarptırırım da o da tüm hırsını benden çıkarır diye ödüm koptu…

TÜİK, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını dün açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,14’e yükseldi. Çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedildi. ENAG ise enflasyonu yüzde 142.63 olarak hesapladı.

TÜİK’e mi inanalım, gittiğim markete mi?.. Hadi, ENAG’ı boş geçtik diyelim, onlar dış güçlerin oyununa geliyorlardır!.. Marketteki etiketleri Tanzanyalılar mı belirliyor?.. İnsanı 24 saat içinde yaşadıkları ile manyağa çeviriyorlar bu ülkede. Markete gidip, dehşet içinde eve döndükten sonra 24 saat geçmeden açıklanan enflasyon rakamları ile aklımızla alay ediyorlar…

Bir de şu garabet duruma bakın;

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 9,19 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 114,97’e çıktı. Böylece üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırdı. Mart ayında en yüksek artış akaryakıt ürünlerindeki zamların etkisiyle ulaştırmada yaşandı. Ulaştırmanın ardından gıda en yüksek enflasyona sahip ana grup oldu

Yine ne dümenler mi dönüyor?..

TÜİK’in yönetimi yenilendi ama Kızılderili numaralarında pek değişiklikler yok!.. Zaten, farklı bir şey olmasını da beklemiyorduk!.. Taze yönetim, eski numaralarda ufak tefek rötuşlar yapmış…

Merak edenlere şöyle izah edeyim;

TÜİK, 31 martta kendi girecekleri akaryakıt fiyat rakamlarını bölgelere gönderip oradan almışlar. Yani, işi birazcık tersine çevirmişler!.. Bölgelerden almış gibi yapmışlar. Oradaki kurnazlık da şu; TÜİK kaynağımın anlattığına göre, “Merkez, EPDK satış ağırlıklı rakamları esas almış”… İnternetten fiyat almaya da devam ediyorlar. Giyimde, kışlık ürünlerin fiyatları, gıda da eski fiyatlar ile ortalama hesapları… Kendi girecekleri rakamları bölgelere gönderip baskı kurmalar… Metodoloji de olmayan saray istatistik kurumu yöntemleri…

Yeni başkan ve yönetimi ustaca gidiyor!.. Yeni başkan, bölge müdürleri ile toplantı yapıp, “3ile 6 ay süre içerisinde kurumu tanıyıp ona göre hareket edeceğim” demiş. Herkes, verilen mesajı çok iyi anlamış!.. Çok şeffaf olduklarını iddia eden TÜİK’in bilgi alışveriş sistemi de değiştirilmiş. Eskiden, bölgeler, analizleri Excel olarak gönderiyorlarmış. Şimdi. Talep Bilgi Sistemi (TBS) diye bir sisteme yükleyip cevapları oradan alacaklarmış. Böylece bilgi kaçaklarının önlenmesi amaçlanıyormuş… Bilgi veren kaynağım bu durumu şöyle açıkladı;

“TBS, kurum içi yazışma kişiye tanımlı program. Burada fiyata dair sorgulama yapıp bölge yetkilisinden tek tek cevap isteniyor. Bir bölge diğer başka bir bölgeyi göremeyecek. Amaç, eskiden mail grubuna gelen bilgiler şimdi sadece her bölgeye ait olacak. Kendi bilgisi gelecek bunlar cevaplanacak.”

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Bir günde Meclis Anayasa Komisyonu’ndan, bir günde de Genel Kurul’dan geçen yeni seçim kanunu ile ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Devlet eski Bakanı avukat Önay Alpago Whatsapp grubunda paylaşmış. Bir siyasetçi dostum bana da gönderdi. Bilinmesi gerekir diye aktarıyorum;

“Çok kısa bir süre içinde baskın seçim olabilir. Zira: 1- Yasalardaki değişiklikler için neden bu kadar acele etmişler ve sabaha kadar çalışarak Meclis’ten geçirmişlerdir? 2– En tehlikeli madde olan seçim kurulları ile ilgili değişiklik, kabulünden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girebilecektir. 3-Y SK, üst üste ihaleler yapmaktadır. Oy verme kabinleri, seçim kırtasiye malzemeleri, oy pusulaları ve zarfları ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmaktadır. 4- 3600 ek gösterge ve yakın tarihte EYT ‘liler konuları ele alınacaktır. 5- CB, dış politikadaki-tartışılır olsa bile-popülaritesini kullanmak fırsatını kaçırmak istemeyecektir. 6- Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidecektir. Bu tabloya baktığımız zaman bence baskın seçim ihtimali yüksektir. Millet İttifakı’nı bir yıl sonra seçim yapılacak sözleriyle, hazırlıksız yakalamak istiyor olabilirler, çok dikkatli olmalıyız.”

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Seçim güvenliği… Seçim güvenliği… Seçim güvenliği…

Zerre ihmal edilmemesi gereken bir durum!.. Her fırsatta gündeme taşımaya çalışıyorum, devam da edeceğim… Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, ORGANİZE BİR HIRSIZLIK ŞÜPHESİ” başlığıyla basın açıklaması yaptı. Oradan bir bölüm;

“Bildiğiniz gibi AKP, illerin nüfuslarını belirleme yetkisini TÜİK’e verdi!

Hani her rakamı, her sonucu yalan ve tartışmalı olan TÜİK var ya, işte ona verdi!

TÜİK, ADNKS’e göre (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) illerin nüfusunu belirliyor.

DOĞRU Parti teşkilatlarının tespitlerine göre bu yılbaşından itibaren, nüfus yoğunluklarında büyük hareketlilik yaşanmaktadır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından nüfus kimlik kartı verilmiş kişiler, otobüslerle illere gönderilmekte ve valilerin talimatıyla “Seçmen”olarak yazılmaktadır. Otobüslerle getirilen bu kişilere, kumanya ve adam başı 2-3 bin TL arası para verilmektedir.

DOĞRU Parti, nüfus hareketliliği görülen 17 ilden 5-6 adedinde, teşkilatları ve profesyonel ekiplerin desteğiyle çok ciddi araştırma başlatmıştır.

Seçimlerin en önemli şartı “Seçim Güvenliğidir.”

Seçim Güvenliği denilince önümüze, seçimlerin güvenliğinden sorumlu Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ isimleri çıkar!

Özellikle İçişleri Bakanı çok dikkat edilmesi gereken biridir!

Boğazına kadar yanlışa gömülmüş bu kişinin yapabileceklerinin sınırı yoktur.

DOĞRU Parti bu işin de takipçisidir.

Önümüzdeki dönemde, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde ve İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey yöneticilik yapmış devlet memurların ömürlerinin her dakikası, üçüncü derece akrabalarının mal varlıkları ve banka hesap hareketleri incelenecektir. Bakanın yasadışı emirlerine uyan Vali-Emniyet Müdürleri Jandarma Teşkilatı’nda Genel Komutan ve illerdeki J. Komutanları da soruşturmadan nasiplerini alacaktır.

Var mı öyle Türk Milletinin iradesini alıp kaçmak?”

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.