Direkler kurtardı

Galatasaray maça müthiş başladı. Sağda Boey-Yunus solda Van Aanholt-Kerem uyumuyla hızlı ataklar ve daha 1. dakikada gelen gol. Bir takım için erken gol kadar itici bir güç olamaz. Ama ardından nedense top rakibe bırakıldı. Skorun eşitlendiği gibi Konya’nın iki topu direkten döndü. Fernando Muslera aşırı özgüvenle öne çıkıp golü yedi. Bu takım için yetersiz olduğu net bir şekilde görünen ve kaptırdığı topla rakibe asist yapan Emin Bayram’la devam edilemez. Genç diye her oyuncu iyi olacak diye bir kural yok.

Bir diğer nokta ise hücumda iki takımın farkı. Okan Buruk dersine hiç çalışmamış. Top Gomis’e atılıyor ama kaybolup gidiyor. Mertens iyi kilitlenince sahadan neredeyse silindi. Buna karşın sakatlanana kadar Çekiçi ve Muhammet Demir, Galatasaray savunmasını adeta tarumar ettiler.

Geçen hafta herkesin beğenisini kazanan Galatasaray gitmiş, şımarık, sorumsuz bir takım yerine gelmiş. Başta Okan Hoca, futbolcular milli arayı iyi değerlendirip sürekliliği devam ettirmek zorunda. Unutmayalım direkler her zaman kurtarmaz.

Oyuna sonradan dahil olan Mauro İcardi hazır olmamasına karşın Calvo’nun kendi kalesine golünü aslında atan isimdi. Yıldız farkı ve şans Galatasaray’a galibiyeti getirdi.