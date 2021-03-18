Dikkat! Vaka sayısı artan ilçede ev ziyaretleri yasaklandı: Para cezası var

Koronavirüs vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapılması yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi kararı ise vatandaşlar tarafından desteklendi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile ‘kırmızı’ renkte yer alan Keşan’da, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları hatırlatıldı.

Polis ekipleri ise vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlattı. Ardından da bina girişlerine salgın nedeniyle ziyaretleri yasaklayan uyarı afişleri asıldı.

‘BAKKALDAN EKMEK ALIP EVE DÖNÜYORUM’

Alınan karar Keşan’da yaşayan vatandaşlarca desteklendi. Yeni Mahalle’deki Atakent Sitesi’nde yaşayan Bergüzar Yılmaz, ilçede vaka sayılarının artmasıyla evden çıkmadığını belirtti. Yılmaz, “Bakkaldan bir ekmek alıp tekrar eve dönüyorum. Ne misafir kabul ediyorum, ne de başka bir yere gidiyorum. Pazara bile artık ‘tehlikeli’ diye gitmiyorum. Ama herkes çok geziyor. Dikkatli olmalıyız” dedi.

‘3 AYDIR KÖYÜMDE YAŞIYORUM’

İlknur Özdemir de vaka sayısındaki artış nedeniyle 3 aydır köyde yaşadığını söyledi. Özdemir, “Sağlık sorunum nedeniyle Keşan’a geldim. Ev ziyaretlerinin tedbir amaçlı yapılmaması gerekir. Bunun önüne başka türlü geçemeyiz. Herkes tedbirini alsın. Ev ziyaretine gitmesin, ziyaretçi kabul etmesin” diye konuştu.

‘TOPLUMSAL SAYGISIZLIK YAPMAYALIM’

Yeni Mahalle’de büfe işleten Ayşe Çakmak ise yasak olmasına rağmen ev ziyareti yapan veya misafir kabul edenlerin toplumsal bir saygısızlıkta bulunduklarını iddia etti. Çakmak, “Hepimizin işe ihtiyacı var. Bu pandeminin artık bitmesini istiyoruz. Hepimizi etkiliyor. Kurallara uyarsak, birbirimize yardım edersek bundan kurtulacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK’

Şaban Çakmak ise hastalığın şakasının olmadığını hatırlattı. Çakmak, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyup ev ziyaretleri yapılmadığında sorunun çözüleceğini söyledi.

(DHA)