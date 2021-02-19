DHMİ’den havacılık sektörüne kira desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında havayolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılında düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021 tarihine ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek, 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında hizmet veren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ile ticari hacim işleten kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait Nisan, Mayıs, Haziran 2020 dönemine ait 3 aylık ve Temmuz-Aralık 2020 dönemi için 6 aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek. 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

‘BİRÇOK ÖNEMLİ İCRAATA İMZA ATILDI’

DHMİ Genel Müdürlüğü, sürecin başından itibaren salgından olumsuz etkilenen işletmeleri rahatlatacak birçok önemli icraata da imza attı. Havalimanlarında havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten 643 kiracı tahsisli, yaklaşık 3 bin 900 mahal için 2021 yılına ilişkin kiralara ve 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak sektöre destek sağlanırken; 2021-2022 döneminde kira bedellerinde artış yapılmayarak 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak.

(DHA)