DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim” dedi.

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