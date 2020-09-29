Dertleri ortak

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ofansif anlamda sorunlar yaşıyor.

Büyük maçlar eksiklerin, yanlışların aynası olarak görülür. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri de şapkanın düşüp kelin gözüktüğü mücadelelerin başında geliyor. Bulut, Vedat’ın gittiğinin farkına varmalı!

Fenerbahçe ileri uçta Vedat Muriqi’i fazlasıyla arıyor. Fenerbahçe takımı hâlâ daha Vedat Muriqi varmış gibi oynuyor. Erol Bulut’un kanatlarda kullandığı Thiam ve Valencia ikilisinin bekleneni vermesi çok zor. Thiam, Fenerbahçe kalitesinde değil. İyi bir Rodrigues olsa Thiam forma yüzü göremez. Valencia ise kanat değil. Vedat olsa bu ikiliye top indirse skor üretme anlamında elbette farklı işler olabilirdi. Ancak hareketli forvet olarak Valencia ile aynı yapıdaki Samatta da Vedat Muriqi etkisi yapmayacaktır.

Fenerbahçe 4-4-2’ye dönebilir

Bu sebepten dolayı Erol Hoca sistem değişikliğine gidip 4-4-2 kurgusunu tercih edebilir. Ayrıca Emre Belözoğlu’nun ısrarla istediği Zahavi’nin alınması çok doğru olur­muş. Orta saha ile forvet arasındaki köprü görevini Ozan Tufan tam anlamıyla karşılaya­maz. Sosa geriden oyun kurmak yerine ofans organizasyonu adına ileri çekilebilir. Mert Hakan’ın 10 numara olarak Fenerbahçe’nin kalitesine çıkması çok zor. Sonuç olarak geçen sezon yaşanan defans kâbusu ortadan kalktı ama bu defa ofansif kâbus yaşanma­ması için Erol Bulut’a çok iş düşüyor.

Arda ve Falcao kulübeye geçebilir

Fatih Terim’in, Seri ısrarının nedeni ortada 6 numarada yıldız olan Taylan’ın 8 numara ver­siyonu kesinlikle Emre Kılınç olur. Ancak Arda ve Belhanda ikilisi ile sahada yer alan Emre ne yapacağını bilmiyor. Belhanda satılacaksa satıl­malı, Seri gelecekse gelmeli, sol kanada mutlaka Onyekuru tarzı bir isim transfer edilmeli. Fatih Hoca kanatlardan ve orta sahadan sürpriz golcüler çıkmasını istiyor. Bunun için topu yanındaki arkadaşlarına indirecek El­mander beklentisi var. Bu format beklentisi Falcao’yu kulübeye Diagne’yi 11’e çekebilir.