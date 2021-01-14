Derbi için yeterli değil

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Galatasaray derbisi öncesi takımını neredeyse tam kadro sahaya sürmesi açıkçası benim için sürpriz oldu. Özellikle Aboubakar’ı dinlendirmesini beklerdim.

Ljajic’in uzun süre sonra kadroda olması sevindirici ancak bu futbolcunun oynaması gerekirdi. Gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopmak üzere. Ancak oyuncuyu satmak istiyorsanız sahada yaptıklarını görmeniz, göstermeniz gerekiyor.

Galatasaray derbisinde cezalı olan Welinton forma giyemeyeceği için Sergen Hoca, Montero’ya şans vereceğini gösterdi. Rize önünde Vida’yı dinlendiren Yalçın, Montero-Welinton ikilisine görev verdi. Ancak şu net bir şekilde görüldü ki Montero dışında iyi bir yedek stopere daha ihtiyaç var. Larin, her maçta daha iyi oynuyor. Bu takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Özellikle ilk yarıda iki takım da tempo yapmakta zorlandı. Rizespor maça iyi hazırlanmış. Ancak Beşiktaş, hak ederek çeyrek finale kaldı. Her şeye rağmen dünkü futbol, derbide galibiyet için yeterli olmayabilir. Beşiktaş’ın Galatasaray önünde kazanmak için tempoyu daha yüksek tutması gerekiyor.