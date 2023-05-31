Deprem travması cinsel yaşamı nasıl etkiler? 

Depremler kalıcı etkileri olabilen ağır travmalara yol açabilir. Bu travmalar iyileşmeden cinsel yaşamı düzeltmek neredeyse imkansızdır…

Yaşadığım problemi nasıl çözebilirim?

SORU:

6 Şubat depreminde Malatya’daki evimiz ağır hasar aldı ve oturulamaz raporu verildiği için Mersin’e taşındık. O günden beri ne zaman cinsellik yaşayacak olsak depreme yakalanacağımızı düşünerek kasılıp kalıyorum. Eşim bu durumdan çok rahatsız ne yapabilirim? Ş.A./ Mersin

CEVAP:

Deprem çağımızın en büyük felaketlerinde biri. İnsanların içinde yaşadıkları evin gü­venli olduğu inancına zarar verir, kayıplar ve gelecek endişeni tüm benliği kaplayarak kişiyi umutsuzluğa düşürür. Bunun etkisi yıllarca sürebilir. Bu etkinin uzun yıllar sürmesine Travma Sonrası Stres Bozuklu­ğu (TSSB) denir. TSSB aynı depresyon gibi kişinin yaşam enerjisinin düşmesine neden olur. Bu durum cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Travma yaşantısı cinsel bir durumla bağlantılı olduğunda travma iyileşme­den cinsel yaşamı düzeltmek neredeyse imkansızdır. Sizin durumunuzda yaşadı­ğınız depremin akşam ve yatma saatinde olmasının bugünkü yaşadıklarınızla bir bağlantısı olabilir. Travma konusunda dene­yimli bir uzmanla travmanızı iyileştirdikten sonra eşinizle birlikte bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Bu durum aramızda sorun yaratır mı?

SORU:

33 yaşındayım 8 yıldır evliyim. Eşimle ça­lışma saatlerimiz uyuşmadığı için düzenli bir cinsel yaşantımız yok. Ben seks yapa­madığımız zamanlarda mastürbasyona yöneliyorum. Bu durum eşimden uzak­laşmama neden olur mu? E.R./ Samsun

CEVAP:

Mastürbasyon bir cinsel doyum yöntemi olarak ne iyi ne de kötüdür. Mastürbasyon birçok gelişmiş memeli canlı türünde üre­me fırsatı engellendiğinde ortaya çıkan bir davranıştır. Onu iyi ya da kötü yapan yapılış şekli, sıklığı, mastürbasyona eşlik eden uyarıcıların niteliği, partner ya da eş ilişki­sinin yerine geçip geçmediğidir. Eşten uzun süreli uzak kalındığında, eşin gebeliği ya da lohusalığı gibi cinselliğin azaldığı dönemler­de erkekler ergenlik dönemi alışkanlığı olan mastürbasyona dönebilirler. Sizin durumu­nuzda eşinizle cinsellik yaşayamadığınız dö­nemlerde mastürbasyon yapmanız bir yere kadar normal ve beklenen bir durumdur.