Deprem travması cinsel yaşamı nasıl etkiler?
Depremler kalıcı etkileri olabilen ağır travmalara yol açabilir. Bu travmalar iyileşmeden cinsel yaşamı düzeltmek neredeyse imkansızdır…
Yaşadığım problemi nasıl çözebilirim?
SORU:
6 Şubat depreminde Malatya’daki evimiz ağır hasar aldı ve oturulamaz raporu verildiği için Mersin’e taşındık. O günden beri ne zaman cinsellik yaşayacak olsak depreme yakalanacağımızı düşünerek kasılıp kalıyorum. Eşim bu durumdan çok rahatsız ne yapabilirim? Ş.A./ Mersin
CEVAP:
Deprem çağımızın en büyük felaketlerinde biri. İnsanların içinde yaşadıkları evin güvenli olduğu inancına zarar verir, kayıplar ve gelecek endişeni tüm benliği kaplayarak kişiyi umutsuzluğa düşürür. Bunun etkisi yıllarca sürebilir. Bu etkinin uzun yıllar sürmesine Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) denir. TSSB aynı depresyon gibi kişinin yaşam enerjisinin düşmesine neden olur. Bu durum cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Travma yaşantısı cinsel bir durumla bağlantılı olduğunda travma iyileşmeden cinsel yaşamı düzeltmek neredeyse imkansızdır. Sizin durumunuzda yaşadığınız depremin akşam ve yatma saatinde olmasının bugünkü yaşadıklarınızla bir bağlantısı olabilir. Travma konusunda deneyimli bir uzmanla travmanızı iyileştirdikten sonra eşinizle birlikte bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.
Bu durum aramızda sorun yaratır mı?
SORU:
33 yaşındayım 8 yıldır evliyim. Eşimle çalışma saatlerimiz uyuşmadığı için düzenli bir cinsel yaşantımız yok. Ben seks yapamadığımız zamanlarda mastürbasyona yöneliyorum. Bu durum eşimden uzaklaşmama neden olur mu? E.R./ Samsun
CEVAP:
Mastürbasyon bir cinsel doyum yöntemi olarak ne iyi ne de kötüdür. Mastürbasyon birçok gelişmiş memeli canlı türünde üreme fırsatı engellendiğinde ortaya çıkan bir davranıştır. Onu iyi ya da kötü yapan yapılış şekli, sıklığı, mastürbasyona eşlik eden uyarıcıların niteliği, partner ya da eş ilişkisinin yerine geçip geçmediğidir. Eşten uzun süreli uzak kalındığında, eşin gebeliği ya da lohusalığı gibi cinselliğin azaldığı dönemlerde erkekler ergenlik dönemi alışkanlığı olan mastürbasyona dönebilirler. Sizin durumunuzda eşinizle cinsellik yaşayamadığınız dönemlerde mastürbasyon yapmanız bir yere kadar normal ve beklenen bir durumdur.