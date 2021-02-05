Denetimde maskesiz yakalandı, ‘Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz’ dedi
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Denetimde maskesiz yakalandı, ‘Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz’ dedi

Çorum’da koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında en işlek caddelerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekiplere parkta maskesiz ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu (64) “Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir diyerek kendini savundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkında denetim yapan görevliler, maske takmayan, sigara içen birçok vatandaşla karşılaştı.

Parkta maskesiz, çay ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu’na görevliler “Kurallara uymamız gerekiyor. Biz sizin sağlığınız için buradayız. Salgın yeniden artışa geçti” uyarılarında bulundu. Görevlinin uyarısına rağmen sigara içmeyi sürdüren Pehlivanoğlu, “Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir yanıtı verdi. Görevliler, kişiyi uyararark parktan ayrıldı. (DHA)

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