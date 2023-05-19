Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda demoralize olmasına rağmen önemli ve zor maçta kötü değildi. Rakibini abluka altına alarak presle başladı oyuna. 11. dakikada Arda’nın güzel çalımı ve ara pasına Batshayi de güzel bir vuruşla golü yaptı. Golden sonra Fenerbahçe, tempoyu düşürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular dün galibiyeti çok istedi. İyi de mücadele ettiler. Maçın hakimiydiler. Ancak savunma zafiyeti yine vardı. Daha önce büyük maçlarda 3’lü savunma oynatan Jesus, bu kez dörtlü defansı tercih etti. Koca bir sezon bitiyor, Jesus hala nasıl savunma yapılacağını öğretememiş defans oyuncularına. Samet de Szalai de hareketli rakip nasıl marke edilir, nasıl boş alan bırakılmaz bilmiyorlar.

Zajc, orta alanda tek hareketle rakiplerini oyundan düşürdü, taşıdığı topu alan Peres güzel vuruşla gol yaptı. Valencianin attığı 3. gol ise hazırlanışından golle sonuçlanana kadar her şeyiyle mükemmeldi. Fenerbahçeli oyuncular seyircilere ‘Daha önceleri nerelerdeydiniz’ dedirtti.

Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltıyı vermekle ne kadar doğru yaptıysa da bilmeli ki ancak cesaret yoksunu, titrek maç yöneten hakemler avantajları oynatamaz. Bitigen’den daha yakışır yönetimler beklemek hakkımızdır sanırım.