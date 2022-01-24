Cinsel terapistler neden cinsel ilişki yasağı koyar?
Psikoterapinin alt dallarından biri olan cinsel terapinin her aşaması yapılandırılmış kendine has özel teknikleri vardır. Bunlardan biri de cinsel ilişki yasağıdır…
Benim sorunum bu şekilde çözülür mü?
SORU:
Bir yıldır evli bir kadınım. Vajinismus sorunu yaşıyorum, tavsiye üzerine gittiğimiz terapist bize daha ilk görüşmeden itibaren cinsel ilişki yasağı koydu. Biz ilişkiye girebilmek için terapiste gidiyoruz, o bize yasak koyuyor, bunun sebebi nedir? R.B./ Afyon
CEVAP:
Cinsel terapinin kendine has özel teknikleri vardır. Bunlardan biri de cinsel ilişki yasağıdır. Bunun nedeni çiftin tekrarlayan başarısız ilişki denemelerini durdurmak, cinsel ilişki baskısını azaltarak eşlerin birbirine kaygı duymadan yakınlaşmasını sağlamak ve alternatif doyum yöntemlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Böylece çift sadece cinsel birleşme amacına kitlenen cinselliğin farklı boyutlarını keşfeder, öğrenilmiş çaresizlik duygusunda kurtulur ve birbirlerine duygusal olarak daha fazla yakınlaşır. Ayrıca yasak olan her şey merak uyandırır ve yapma isteği doğurur, bu yönüyle de başarısız denemeler sonucu azalan cinsel isteğin artmasını, eşlerin birbirlerini daha fazla arzulamasını sağlar. Çift cinsel terapinin eğitsel ve duygusal aşamalarını aşıp davranışsal aşamaya geldiğinde cinsel birliktelik yaşayabilir.
Cinsellik konusunda problem ben de mi?
SORU:
28 yaşında bekar bir gencim. İki yıldır devam eden bir ilişkim var. Kız arkadaşım beni kadın ruhunu ve cinselliğini tanımamakla, onu tatmin edememekle suçluyor. Erkeklerin bunu doğuştan bilmesi gerektiğini söylüyor. Böyle bir şey mümkün mü, bende mi bir sorun var? K.F./ İstanbul
CEVAP:
Erkeklerin doğuştan cinselliği iyi bildiğine inanmak çok bilinen bir cinsel hurafedir. İnsanlarda diğer memeli canlılar gibi üreme ve soyunu devam ettirme içgüdüsüyle doğarlar. Her ne kadar üreme içgüdüsü beraberinde cinsel birleşme davranışının ilkel kodlarını barındırsa da bunlar kadın ve erkeğin birbirini anlaması ve doyumlu bir cinsel yaşama sahip olması için yeterli değildir. Bunu doğuştan gelen beslenme güdüsüne bağlı ısırma ve çiğneme refleksinin insanlara yemek pişirme ve sofra kültürü kazandırmadığına, beslenmeye dair her şeyin sonradan öğrenildiğine benzetebiliriz. Her ne kadar kadınlara ve erkeklere özgü bazı benzerlikler ve genelleşmiş yargılar olsa da cinselliğe ve karşı cinse ilişkin beceriler ancak deneyimle, sonradan kazanılır.
Hangi rahatsızlıklar bu duruma yol açar?
SORU:
53 yaşındayım, evliyim, yaklaşık beş yıldır bitmeyen ürolojik sorunlarla uğraşıyorum. Bunlar yetmezmiş gibi bir de cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları ortaya çıktı. Bu durumun yaşadığım sağlık sorunlarıyla ilgisi var mı? N.S./ Adana
CEVAP:
Cinsel sorunlar organik nedenlerden, psikolojik nedenlerden, çift ilişkisinden kaynaklı ilişkisel nedenlerden ya da hepsinin bir arada olmasından kaynaklanabilir. Organik kökenli cinsel fonksiyon bozuklukları üroloji doktorlarının, psikolojik kökenli sorunlar ruh sağlığı uzmanlarının bunun dışındakiler cinsel terapistlerin çalışma alanına girer. Bununla birlikte organik nedenler hakkında çok genel bilgiler verilebilir. Sizin durumunuzda üroloji doktorunuzun takibi altında olmanız, cinsel isteksizliğinizi onunla konuşarak neler yapılabileceği konusunda destek almanız uygun olacaktır