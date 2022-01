Cinsel terapistler neden cinsel ilişki yasağı koyar? 

Psikoterapinin alt dallarından biri olan cinsel terapinin her aşaması yapılandırılmış kendine has özel teknikleri vardır. Bunlardan biri de cinsel ilişki yasağıdır…

Benim sorunum bu şekilde çözülür mü?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Vajinismus sorunu yaşıyorum, tavsiye üzerine git­tiğimiz terapist bize daha ilk görüşme­den itibaren cinsel ilişki yasağı koydu. Biz ilişkiye girebilmek için terapiste gidiyoruz, o bize yasak koyuyor, bunun sebebi nedir? R.B./ Afyon

CEVAP:

Cinsel terapinin kendine has özel teknik­leri vardır. Bunlardan biri de cinsel ilişki yasağıdır. Bunun nedeni çiftin tekrarlayan başarısız ilişki denemelerini durdurmak, cinsel ilişki baskısını azaltarak eşlerin birbirine kaygı duymadan yakınlaşmasını sağlamak ve alternatif doyum yöntemlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Böylece çift sadece cinsel birleşme amacına kitle­nen cinselliğin farklı boyutlarını keşfeder, öğrenilmiş çaresizlik duygusunda kurtu­lur ve birbirlerine duygusal olarak daha fazla yakınlaşır. Ayrıca yasak olan her şey merak uyandırır ve yapma isteği doğurur, bu yönüyle de başarısız denemeler sonucu azalan cinsel isteğin artmasını, eşlerin birbirlerini daha fazla arzulamasını sağlar. Çift cinsel terapinin eğitsel ve duygusal aşamalarını aşıp davranışsal aşamaya geldiğinde cinsel birliktelik yaşayabilir.

Cinsellik konusunda problem ben de mi?

SORU:

28 yaşında bekar bir gencim. İki yıldır devam eden bir ilişkim var. Kız arkadaşım beni kadın ruhunu ve cinselliğini tanıma­makla, onu tatmin edememekle suçluyor. Erkeklerin bunu doğuştan bilmesi gerek­tiğini söylüyor. Böyle bir şey mümkün mü, bende mi bir sorun var? K.F./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerin doğuştan cinselliği iyi bildiğine inanmak çok bilinen bir cinsel hurafedir. İnsanlarda diğer memeli canlılar gibi üreme ve soyunu devam ettirme içgüdüsüyle doğarlar. Her ne kadar üreme içgüdüsü be­raberinde cinsel birleşme davranışının ilkel kodlarını barındırsa da bunlar kadın ve erke­ğin birbirini anlaması ve doyumlu bir cinsel yaşama sahip olması için yeterli değildir. Bunu doğuştan gelen beslenme güdüsüne bağlı ısırma ve çiğneme refleksinin insanla­ra yemek pişirme ve sofra kültürü kazan­dırmadığına, beslenmeye dair her şeyin sonradan öğrenildiğine benzetebiliriz. Her ne kadar kadınlara ve erkeklere özgü bazı benzerlikler ve genelleşmiş yargılar olsa da cinselliğe ve karşı cinse ilişkin beceriler ancak deneyimle, sonradan kazanılır.

Hangi rahatsızlıklar bu duruma yol açar?

SORU:

53 yaşındayım, evliyim, yaklaşık beş yıldır bitmeyen ürolojik sorunlarla uğraşıyorum. Bunlar yetmezmiş gibi bir de cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları ortaya çıktı. Bu durumun yaşadığım sağlık sorunlarıyla ilgisi var mı? N.S./ Adana

CEVAP:

Cinsel sorunlar organik nedenlerden, psikolojik nedenlerden, çift ilişkisinden kaynaklı ilişkisel nedenlerden ya da hepsi­nin bir arada olmasından kaynaklanabilir. Organik kökenli cinsel fonksiyon bozukluk­ları üroloji doktorlarının, psikolojik kökenli sorunlar ruh sağlığı uzmanlarının bunun dışındakiler cinsel terapistlerin çalışma alanına girer. Bununla birlikte organik ne­denler hakkında çok genel bilgiler verilebi­lir. Sizin durumunuzda üroloji doktorunuzun takibi altında olmanız, cinsel isteksizliğinizi onunla konuşarak neler yapılabileceği konu­sunda destek almanız uygun olacaktır