Daha fazla yazmak istemiyorum
Canlarım…
Bu ülkenin cumhurbaşkanı:
“Anayasayı tanımam da verdiği karara uymam da” diyor ve muhalefetin dahi doğru dürüst sesi çıkmıyorsa…
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Bu ülkenin cumhurbaşkanı:
Anayasaya göre 2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra 3. kez bir daha aday olmaması gerektiği halde:
Aday oluyor…
Ve hatta…
Seçim çalışmalarında…
Rakibine ait olmayan sahte bir videoyu…
Devletin televizyonunda bile yayınladığında…
Muhalefet:
Bırakın aynı videoda kendi adayını silip Erdoğan’ın görüntüsünü koyup yayınlamayı…
Daha da kötüsü:
İtiraz bile edemiyorsa…
Ve…
En son New York’ta…
Resmi bir gezi sırasında…
PBS muhabiri Amna Nawaz’ın:
“Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Sedef Kabaş gibi isimlerin neden tutuklandı?” sorusuna öfkelenip:
“Sizi ne ilgilendiriyor?” diye azarlıyor…
Ve…
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Atatürk’ün fotoğrafını apış arasına süren edepsiz öğrencinin:
Tahsil gördüğü okulun:
Müdürünün…
Din dersi öğretmeninin…
Ve…
Ebeveyninin isimlerini açıklayıp, fotoğraflarını yayınlanmak yerine:
17 yaşındaki öğrenci tutuklanıyorsa…
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Bu ayıplar…
Bu hukuksuzluklar…
Sadece bizi değil…
İnsan hakları savunucusu herkesi ilgilendirdiği halde…
Muhalefet partileri ve toplum:
Kuzu kuzu olan biteni izliyorsa…
Bu ülkeye sabit yatırım da gelmez…
Hisse senedi piyasası küresel yatırımcıları da çekemez…
★
Neyse…
Canım bu konuda daha fazla yazmak istemiyor…
Günün sözü
“Hukukun olmadığı yerde, halk sürüdür…”.
Goyard Fabre
E hani gözaltı olmayacaktı?
Batuhan Çolak, Aykırı Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni…
Dün sabah 05.30’da polis evine baskın yapıyor…
Gözaltına alınıyor…
★
Sebep?..
Belli değil…
Hatta:
Avukatları bile bilmiyor…
★
Erdoğan, talimat verdiğini…
Gazetecinin evine…
Sabaha karşı baskın yapılarak gözaltına alınmasından vazgeçilmesi talimatı verildiğini duyurmuştu…
Ama…
O söz de:
“Kamuya personel alımında mülâkat yapılmayacak” sözü gibi havada kaldı…
★
Canlarım…
Batuhan Çolak kimsenin malına, canına, ırzına tasallut etmiş değil…
Etme ihtimali de sıfır…
Terörist hiç değil…
★
Suçu olmaz…
Ama…
Olsa olsa…
Erdoğan, Bahçeli, Erbakan ve Yapıcı gibi sözde değil:
Özde milliyetçi…
Özde vatansever olabilir…
Tabii eğer bu bir kusur ise…
★
Yahu efendiler…
Batuhan’ı davet ettiniz de gelmedi mi?..
Duruşmalarda hazır bulunmadı da mevcutlu getirilmesi için karar mı çıkarıldı?..
Hiç olmazsa bu soruların cevabını:
Kamuoyu için verin…
Çekilin
Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a boş beslenme çantası göndermiş…
★
Hanımefendi…
Boş tencerenin yıkamadığı Erdoğan’ı…
Boş beslenme çantasıyla yıkacağınızı zannediyorsanız…
Lütfen:
Siyaset hayatımızdan çekilin…
Olmaz, olamaz
Aylardır hatta son 3 yıldır…
Ekonominin çok büyük ve çözülemez sorunları olmadığını anlatıyorum…
Ne ülke toplam dış borcunun…
Ne de kamu dış borcunun çok büyük tehlike arz etmediğine dikkat çekiyor…
Ve…
Şöyle diyorum:
“Ülkemizin tek ve en büyük sorunu Erdoğan’ın zihniyet sorunu…”.
★
Nedir bu zihniyet?..
Devleti, özel aile şirketi zannetmek…
Kanunları o şekilde çıkartmak…
O şekilde KHK ile kişi ya da kurumları cezalandırmak…
Hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmak…
Yargı bağımsızlığını yok edip tüm yargıyı kendine bağlamak…
Ve:
İnsan hakları konusunda hiç hassasiyet göstermemek…
★
Dış ticaret açığı da cari açık da gerçekçi ve sorumluluk sahibi bir yönetim tarafından:
En geç 2 yılda çözülür canlarım…
Ülke “net dış borç ödeyici” duruma gelir…
Sabit küresel yatırımlar istihdamı artırır…
Üretim verimliliği ve kalitesi yükselir…
Ama bütün bunlar:
Ülkeyi Erdoğan yönettiği sürece olmaz…
Ne hale geldik?..
Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:
Hangi iktisadî görüşten olurlarsa olsunlar…
Pozitif bilimi:
Metafiziğe feda etmediler…
★
Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:
Kendi doğrularını…
Mutlak doğruymuş gibi kabul eden analizler:
Yapmadılar…
★
Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:
Uyduruk ve akıldışı sözde kuramlarla kendi kendilerini ve haliyle halklarını:
Kandırmadılar…
★
Erdoğan ise iktidara geldiği günden beri pozitif bilimi:
Metafiziğe, dinsel öğretilere feda etti…
★
Ülkemizin son beş yılını…
Hiçbir doğruluğu olmayan:
“Faiz sebep enflasyon netice” gibi bir saçmalığın analizini yaparak harcadı…
*★
Kendi görüşünün mutlak doğruluğunu kanıtlamaya çalıştı…
85 milyon yurttaşımızın geleceğini:
Laboratuvar olarak kullandı…
Ve bakın:
Ne hale geldik?..
Günün şakası
Beşiktaş’ın 3-0’lık Trabzonspor yenilgisinden sonra Onur, yaşlı bir adam gibi giyinir…
Caddede yürürken yaşlı giyimli bir kadın yaklaşır yanına…
“Merhaba Onur ne yapıyorsun?” diye sorar…
Onur şaşırır:
“Bu kıyafet içinde beni nasıl tanıdınız teyze?” diye sorar…
“Teyze” diye hitap ettiği kişi sağa sola bakınır:
“Benim lan oğlum; Necip Necip…”.
★
Canım Beşiktaşlılarım…
Takmayın kafanızı…
“Futbol” isimli keyif verici şölen tek maçlık değil…
Enseyi karartmayın…
Bu teknik yönetim ve futbolcu kadrosuyla gelecekte pek çok başarılı sonuçlar alırsınız…
★
NOT:
Bu arada üzerlerinden yaptığım şakalaşma için…
Manevi torunlarım Necip ve Onur’un:
Hoşgörülerine sığınırım…
Günün fıkrası
İki avcı sohbet ediyordu…
“Sana bir av hikayemi anlatayım” dedi birisi ve anlatmaya başladı: “Bir kurşunla tilkinin hem kulağından hem arka bacağından vurdum…”.
”Amma da attım ha” dedi diğeri, “bir tek kurşunla bu dediğinin olmasına imkan yok…“.
Yalanı atan kendini savundu:
“Vallahi ben tetiğe bastığım anda tilki arka ayağıyla kulağını kaşıyormuş…”.
*
“KHK çok başarılı oldu” fıkrasını anlatacaktım bugün…
Ama…
Bu avcı fıkrası…
Daha inanılır gibi geldiği için:
Bunda karar kıldım…
Dünün tweeti
Prof.Dr.T.C.Kadıoğlu
@TeomanKadioglu
Prof. Dr. İlber Ortaylı:
“Arap dünyasındaki Cumhuriyetlerin hiçbiri Cumhuriyet vasfına sahip değildir.
-Muhtekirdir (vurguncudur),
-Mürtekiptir (para karşılığı uygunsuz işler çeviren),
-Mürteşidir (rüşvetçidir).
Bunlar adam kayırırlar, bunlar rüşvet yerler, hırsızlık üzerinden geçinirler.
Bunlar insanların tabii haklarına tecavüz eden bürokrasi çıkarmışlardır.”