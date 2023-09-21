Daha fazla yazmak istemiyorum

Canlarım…

Bu ülkenin cumhurbaşkanı:

“Anayasayı tanımam da verdiği karara uymam da” diyor ve muhalefetin dahi doğru dürüst sesi çıkmıyorsa…

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Bu ülkenin cumhurbaşkanı:

Anayasaya göre 2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra 3. kez bir daha aday olmaması gerektiği halde:

Aday oluyor…

Ve hatta…

Seçim çalışmalarında…

Rakibine ait olmayan sahte bir videoyu…

Devletin televizyonunda bile yayınladığında…

Muhalefet:

Bırakın aynı videoda kendi adayını silip Erdoğan’ın görüntüsünü koyup yayınlamayı…

Daha da kötüsü:

İtiraz bile edemiyorsa…

Ve…

En son New York’ta…

Resmi bir gezi sırasında…

PBS muhabiri Amna Nawaz’ın:

“Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Sedef Kabaş gibi isimlerin neden tutuklandı?” sorusuna öfkelenip:

“Sizi ne ilgilendiriyor?” diye azarlıyor…

Ve…

★

Atatürk’ün fotoğrafını apış arasına süren edepsiz öğrencinin:

Tahsil gördüğü okulun:

Müdürünün…

Din dersi öğretmeninin…

Ve…

Ebeveyninin isimlerini açıklayıp, fotoğraflarını yayınlanmak yerine:

17 yaşındaki öğrenci tutuklanıyorsa…

★

Bu ayıplar…

Bu hukuksuzluklar…

Sadece bizi değil…

İnsan hakları savunucusu herkesi ilgilendirdiği halde…

Muhalefet partileri ve toplum:

Kuzu kuzu olan biteni izliyorsa…

Bu ülkeye sabit yatırım da gelmez…

Hisse senedi piyasası küresel yatırımcıları da çekemez…

★

Neyse…

Canım bu konuda daha fazla yazmak istemiyor…

Günün sözü

“Hukukun olmadığı yerde, halk sürüdür…”.

Goyard Fabre

E hani gözaltı olmayacaktı?

Batuhan Çolak, Aykırı Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni…

Dün sabah 05.30’da polis evine baskın yapıyor…

Gözaltına alınıyor…

★

Sebep?..

Belli değil…

Hatta:

Avukatları bile bilmiyor…

★

Erdoğan, talimat verdiğini…

Gazetecinin evine…

Sabaha karşı baskın yapılarak gözaltına alınmasından vazgeçilmesi talimatı verildiğini duyurmuştu…

Ama…

O söz de:

“Kamuya personel alımında mülâkat yapılmayacak” sözü gibi havada kaldı…

★

Canlarım…

Batuhan Çolak kimsenin malına, canına, ırzına tasallut etmiş değil…

Etme ihtimali de sıfır…

Terörist hiç değil…

★

Suçu olmaz…

Ama…

Olsa olsa…

Erdoğan, Bahçeli, Erbakan ve Yapıcı gibi sözde değil:

Özde milliyetçi…

Özde vatansever olabilir…

Tabii eğer bu bir kusur ise…

★

Yahu efendiler…

Batuhan’ı davet ettiniz de gelmedi mi?..

Duruşmalarda hazır bulunmadı da mevcutlu getirilmesi için karar mı çıkarıldı?..

Hiç olmazsa bu soruların cevabını:

Kamuoyu için verin…



Çekilin

Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a boş beslenme çantası göndermiş…

★

Hanımefendi…

Boş tencerenin yıkamadığı Erdoğan’ı…

Boş beslenme çantasıyla yıkacağınızı zannediyorsanız…

Lütfen:

Siyaset hayatımızdan çekilin…

Olmaz, olamaz

Aylardır hatta son 3 yıldır…

Ekonominin çok büyük ve çözülemez sorunları olmadığını anlatıyorum…

Ne ülke toplam dış borcunun…

Ne de kamu dış borcunun çok büyük tehlike arz etmediğine dikkat çekiyor…

Ve…

Şöyle diyorum:

“Ülkemizin tek ve en büyük sorunu Erdoğan’ın zihniyet sorunu…”.

★

Nedir bu zihniyet?..

Devleti, özel aile şirketi zannetmek…

Kanunları o şekilde çıkartmak…

O şekilde KHK ile kişi ya da kurumları cezalandırmak…

Hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmak…

Yargı bağımsızlığını yok edip tüm yargıyı kendine bağlamak…

Ve:

İnsan hakları konusunda hiç hassasiyet göstermemek…

★

Dış ticaret açığı da cari açık da gerçekçi ve sorumluluk sahibi bir yönetim tarafından:

En geç 2 yılda çözülür canlarım…

Ülke “net dış borç ödeyici” duruma gelir…

Sabit küresel yatırımlar istihdamı artırır…

Üretim verimliliği ve kalitesi yükselir…

Ama bütün bunlar:

Ülkeyi Erdoğan yönettiği sürece olmaz…

Ne hale geldik?..

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Hangi iktisadî görüşten olurlarsa olsunlar…

Pozitif bilimi:

Metafiziğe feda etmediler…

★

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Kendi doğrularını…

Mutlak doğruymuş gibi kabul eden analizler:

Yapmadılar…

★

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Uyduruk ve akıldışı sözde kuramlarla kendi kendilerini ve haliyle halklarını:

Kandırmadılar…

★

Erdoğan ise iktidara geldiği günden beri pozitif bilimi:

Metafiziğe, dinsel öğretilere feda etti…

★

Ülkemizin son beş yılını…

Hiçbir doğruluğu olmayan:

“Faiz sebep enflasyon netice” gibi bir saçmalığın analizini yaparak harcadı…

*★

Kendi görüşünün mutlak doğruluğunu kanıtlamaya çalıştı…

85 milyon yurttaşımızın geleceğini:

Laboratuvar olarak kullandı…

Ve bakın:

Ne hale geldik?..

Günün şakası

Beşiktaş’ın 3-0’lık Trabzonspor yenilgisinden sonra Onur, yaşlı bir adam gibi giyinir…

Caddede yürürken yaşlı giyimli bir kadın yaklaşır yanına…

“Merhaba Onur ne yapıyorsun?” diye sorar…

Onur şaşırır:

“Bu kıyafet içinde beni nasıl tanıdınız teyze?” diye sorar…

“Teyze” diye hitap ettiği kişi sağa sola bakınır:

“Benim lan oğlum; Necip Necip…”.

★

Canım Beşiktaşlılarım…

Takmayın kafanızı…

“Futbol” isimli keyif verici şölen tek maçlık değil…

Enseyi karartmayın…

Bu teknik yönetim ve futbolcu kadrosuyla gelecekte pek çok başarılı sonuçlar alırsınız…

★

NOT:

Bu arada üzerlerinden yaptığım şakalaşma için…

Manevi torunlarım Necip ve Onur’un:

Hoşgörülerine sığınırım…

Günün fıkrası



İki avcı sohbet ediyordu…

“Sana bir av hikayemi anlatayım” dedi birisi ve anlatmaya başladı: “Bir kurşunla tilkinin hem kulağından hem arka bacağından vurdum…”.

”Amma da attım ha” dedi diğeri, “bir tek kurşunla bu dediğinin olmasına imkan yok…“.

Yalanı atan kendini savundu:

“Vallahi ben tetiğe bastığım anda tilki arka ayağıyla kulağını kaşıyormuş…”.

*

“KHK çok başarılı oldu” fıkrasını anlatacaktım bugün…

Ama…

Bu avcı fıkrası…

Daha inanılır gibi geldiği için:

Bunda karar kıldım…

Dünün tweeti

Prof.Dr.T.C.Kadıoğlu

@TeomanKadioglu

Prof. Dr. İlber Ortaylı:

“Arap dünyasındaki Cumhuriyetlerin hiçbiri Cumhuriyet vasfına sahip değildir.

-Muhtekirdir (vurguncudur),

-Mürtekiptir (para karşılığı uygunsuz işler çeviren),

-Mürteşidir (rüşvetçidir).

Bunlar adam kayırırlar, bunlar rüşvet yerler, hırsızlık üzerinden geçinirler.

Bunlar insanların tabii haklarına tecavüz eden bürokrasi çıkarmışlardır.”