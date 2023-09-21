Memduh Bayraktaroğlu
21 Eylül 2023

Daha fazla yazmak istemiyorum

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Canlarım…

Bu ülkenin cumhurbaşkanı:

“Anayasayı tanımam da verdiği karara uymam da” diyor ve muhalefetin dahi doğru dürüst sesi çıkmıyorsa…

Bu ülkenin cumhurbaşkanı:

Anayasaya göre 2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra 3. kez bir daha aday olmaması gerektiği halde:

Aday oluyor…

Ve hatta…

Seçim çalışmalarında…

Rakibine ait olmayan sahte bir videoyu…

Devletin televizyonunda bile yayınladığında…

Muhalefet:

Bırakın aynı videoda kendi adayını silip Erdoğan’ın görüntüsünü koyup yayınlamayı…

Daha da kötüsü:

İtiraz bile edemiyorsa…

Ve…

En son New York’ta…

Resmi bir gezi sırasında…

PBS muhabiri Amna Nawaz’ın:

“Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Sedef Kabaş gibi isimlerin neden tutuklandı?” sorusuna öfkelenip:

“Sizi ne ilgilendiriyor?” diye azarlıyor…

Ve…

Atatürk’ün fotoğrafını apış arasına süren edepsiz öğrencinin:

Tahsil gördüğü okulun:

Müdürünün…

Din dersi öğretmeninin

Ve…

Ebeveyninin isimlerini açıklayıp, fotoğraflarını yayınlanmak yerine:

17 yaşındaki öğrenci tutuklanıyorsa…

Bu ayıplar…

Bu hukuksuzluklar

Sadece bizi değil…

İnsan hakları savunucusu herkesi ilgilendirdiği halde…

Muhalefet partileri ve toplum:

Kuzu kuzu olan biteni izliyorsa…

Bu ülkeye sabit yatırım da gelmez…

Hisse senedi piyasası küresel yatırımcıları da çekemez…

Neyse…

Canım bu konuda daha fazla yazmak istemiyor…

Günün sözü

“Hukukun olmadığı yerde, halk sürüdür…”.

Goyard Fabre

E hani gözaltı olmayacaktı?

Batuhan Çolak, Aykırı Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni…

Dün sabah 05.30’da polis evine baskın yapıyor…

Gözaltına alınıyor…

Sebep?..

Belli değil…

Hatta:

Avukatları bile bilmiyor…

Erdoğan, talimat verdiğini…

Gazetecinin evine…

Sabaha karşı baskın yapılarak gözaltına alınmasından vazgeçilmesi talimatı verildiğini duyurmuştu…

Ama…

O söz de:

“Kamuya personel alımında mülâkat yapılmayacak” sözü gibi havada kaldı…

Canlarım…

Batuhan Çolak kimsenin malına, canına, ırzına tasallut etmiş değil…

Etme ihtimali de sıfır…

Terörist hiç değil…

Batuhan Çolak

Suçu olmaz…

Ama…

Olsa olsa…

Erdoğan, Bahçeli, Erbakan ve Yapıcı gibi sözde değil:

Özde milliyetçi…

Özde vatansever olabilir…

Tabii eğer bu bir kusur ise…

Yahu efendiler…

Batuhan’ı davet ettiniz de gelmedi mi?..

Duruşmalarda hazır bulunmadı da mevcutlu getirilmesi için karar mı çıkarıldı?..

Hiç olmazsa bu soruların cevabını:

Kamuoyu için verin…

Aylin Nazlıaka

Çekilin

Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a boş beslenme çantası göndermiş…

Hanımefendi…

Boş tencerenin yıkamadığı Erdoğan’ı…

Boş beslenme çantasıyla yıkacağınızı zannediyorsanız…

Lütfen:

Siyaset hayatımızdan çekilin…

Olmaz, olamaz

Aylardır hatta son 3 yıldır

Ekonominin çok büyük ve çözülemez sorunları olmadığını anlatıyorum…

Ne ülke toplam dış borcunun…

Ne de kamu dış borcunun çok büyük tehlike arz etmediğine dikkat çekiyor…

Ve…

Şöyle diyorum:

“Ülkemizin tek ve en büyük sorunu Erdoğan’ın zihniyet sorunu…”.

Nedir bu zihniyet?..

Devleti, özel aile şirketi zannetmek…

Kanunları o şekilde çıkartmak…

O şekilde KHK ile kişi ya da kurumları cezalandırmak…

Hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmak…

Yargı bağımsızlığını yok edip tüm yargıyı kendine bağlamak…

Ve:
İnsan hakları konusunda hiç hassasiyet göstermemek…

Dış ticaret açığı da cari açık da gerçekçi ve sorumluluk sahibi bir yönetim tarafından:

En geç 2 yılda çözülür canlarım…

Ülke “net dış borç ödeyici” duruma gelir…

Sabit küresel yatırımlar istihdamı artırır…

Üretim verimliliği ve kalitesi yükselir…

Ama bütün bunlar:

Ülkeyi Erdoğan yönettiği sürece olmaz…

Ne hale geldik?..

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Hangi iktisadî görüşten olurlarsa olsunlar…

Pozitif bilimi:

Metafiziğe feda etmediler…

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Kendi doğrularını…

Mutlak doğruymuş gibi kabul eden analizler:

Yapmadılar…

Gelişmiş liberal demokrasilerde siyasetçiler:

Uyduruk ve akıldışı sözde kuramlarla kendi kendilerini ve haliyle halklarını:

Kandırmadılar…

Erdoğan ise iktidara geldiği günden beri pozitif bilimi:

Metafiziğe, dinsel öğretilere feda etti…

Ülkemizin son beş yılını…

Hiçbir doğruluğu olmayan:

“Faiz sebep enflasyon netice” gibi bir saçmalığın analizini yaparak harcadı…

*★

Kendi görüşünün mutlak doğruluğunu kanıtlamaya çalıştı…

85 milyon yurttaşımızın geleceğini:

Laboratuvar olarak kullandı…

Ve bakın:

Ne hale geldik?..

Günün şakası

Beşiktaş’ın 3-0’lık Trabzonspor yenilgisinden sonra Onur, yaşlı bir adam gibi giyinir…

Caddede yürürken yaşlı giyimli bir kadın yaklaşır yanına…

“Merhaba Onur ne yapıyorsun?” diye sorar…

Onur şaşırır:

“Bu kıyafet içinde beni nasıl tanıdınız teyze?” diye sorar…

“Teyze” diye hitap ettiği kişi sağa sola bakınır:

“Benim lan oğlum; Necip Necip…”.

Onur

Canım Beşiktaşlılarım…

Takmayın kafanızı

“Futbol” isimli keyif verici şölen tek maçlık değil…

Enseyi karartmayın…

Bu teknik yönetim ve futbolcu kadrosuyla gelecekte pek çok başarılı sonuçlar alırsınız…

Necip

NOT:

Bu arada üzerlerinden yaptığım şakalaşma için…

Manevi torunlarım Necip ve Onur’un:

Hoşgörülerine sığınırım…

Günün fıkrası

İki avcı sohbet ediyordu…

“Sana bir av hikayemi anlatayım” dedi birisi ve anlatmaya başladı: “Bir kurşunla tilkinin hem kulağından hem arka bacağından vurdum…”.

”Amma da attım ha” dedi diğeri, “bir tek kurşunla bu dediğinin olmasına imkan yok…“.

Yalanı atan kendini savundu:

“Vallahi ben tetiğe bastığım anda tilki arka ayağıyla kulağını kaşıyormuş…”.

*

“KHK çok başarılı oldu” fıkrasını anlatacaktım bugün…

Ama…

Bu avcı fıkrası…

Daha inanılır gibi geldiği için:

Bunda karar kıldım…

Dünün tweeti

Prof.Dr.T.C.Kadıoğlu

@TeomanKadioglu

Prof. Dr. İlber Ortaylı:

“Arap dünyasındaki Cumhuriyetlerin hiçbiri Cumhuriyet vasfına sahip değildir.

-Muhtekirdir (vurguncudur),

-Mürtekiptir (para karşılığı uygunsuz işler çeviren),

-Mürteşidir (rüşvetçidir).

Bunlar adam kayırırlar, bunlar rüşvet yerler, hırsızlık üzerinden geçinirler.

Bunlar insanların tabii haklarına tecavüz eden bürokrasi çıkarmışlardır.”

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Daha fazla yazmak istemiyorum
Memduh Bayraktaroğlu