Çürük konut projesi!..

Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı…

Dünün son dakika haberiydi. Haberden biraz detay;

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi yaşamını yitirmiş kadınlara yönelik destek paketi açıkladı. Buna göre; eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. 607 milyon lira bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek. Başvuru şartları arasında “en az üç çocuk” koşulu ise dikkat çekti.

Başvuru şartları;

Destekten eşi hayatını kaybetmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak.

Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.

Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.

Destek programına sadece T.C. yurttaşları başvurabilecek.

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AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “3 çocuk” kriterine bağlanmış proje… 2 veya bir öksüzü olan kadının günahı ne?.. Tayyip Erdoğan’ın sözünü dinlemeyene ceza mı kesiliyor!.. Nasıl bir kafa bu?..

Fakir fukaraya, zor durumda geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yapılacak yardımlara itirazımız yok da, işin aslını da gözden kaçıramayız. Seçim vakti yaklaştıkça fakir fukara ekonomisine gaz veriyorlar. Hem de ne gaz!..

Merkez Bankası delik deşik, Hazine delik deşik… Meclis’e sunulan 2023 bütçesi evlere şenlik!.. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor?..

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak haftalık değerlendirme raporunda çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Şöyle;

–2023 bütçesine sosyal konut için konulan ödenek 10 milyar TL! İktidarın seçim müjdesi 470 milyarlık 250 bin sosyal konut projesine sadece 10 milyar TL ayırması; bu vaadin kırık hayallere, yarım kalmış inşaatlara ve çürüyen temellere dönüşeceğini gösteriyor!

-İktidarın eylül ayında ilan ettiği ve başvuru sayısı 7.5 milyon kişiye ulaşan ilk aşamada 250 bin, 2025’e kadar 500 bin TOKİ sosyal konut projesinin temelinin yakında atılacağı belirtilirken, 2023 bütçesine sosyal konut için konulan ödenek dikkat çekiyor!

-CB Erdoğan sosyal konut projesinin tutarını 422 milyar TL olarak açıklamış, bunun 170 milyar lirasının devlet tarafından ve TOKİ kaynaklarından karşılanacağını ifade etmişti.

İki yıl sonra teslim edileceği vaat edilen konutlar için bütçeye konulan 2023 ödeneği 10 milyar iken 2024 bütçesinde 12 milyar, 2025 bütçesinde 14 milyar ayrılması öngörülüyor.

-Bütçeye konulan para devletin karşılayacağı vaat edilen 170 milyarın 17’de biri tutarında!

-2019’da vadedilen TOKİ konutları projesi dururken, şimdi 250 bin, 500 bin yeni konut hamlesi, iktidarın boş vaatlerini sergiliyor.

– Sadece bu rakamlar bile sosyal konut projesinin seçime endeksli olduğunu elde para olmadığını gösteriyor. Hâlâ teslim edilmeyen ve bazılarının inşaatı bile başlamayan, 2019’daki sosyal konut projeleri gibi 250 bin TOKİ konut projesinin de seçim sonrası göstermelik temeli atılmış, yarım kalmış, şantiye mezarlıklarına dönüşeceği anlaşılıyor!

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İktidar bol keseden atıyor!.. Siyaset uzmanı diye geçinen zat-ı muhteremler televizyonlarda başörtüsü, LGBTİ+ düzenlemesini tartışıyor!.. AKP’nin istediği anayasa değişiklikleri ile beraber “AKP’nin referandum tuzağına düşülür mü, düşülmez mi?”.. Dereyi tepeyi geçtik, geriye bunlar kaldı!..

Temel hak ve özgürlükleri referanduma götürmek!..

Saç baş yolmamak elde değil!..

Referanduma gitmeye ne gerek var ki… Sarayın tuzağına çoktan düşüldü…

Tartışılması gereken, ahalinin uyandırılması gereken ne kadar acı gerçek varsa üzerine yorgan çekiliyor. Hâlâ, kadının saçı başı, insanların cinsel tercihleri ile uğraşılıyor. Kılıf da “kutsal aile birliği”..

Kimse de çıkıp, “Siz aile birliğini korumak ve kurtarmak istiyorsanız, önce şu ekonomiyi düzeltin. Mutfaklardaki tencerelerde taş aşı kaynatılıyor. Siz önce şu geçim sıkıntısına, hayat pahalılığına, işsizliğe bir çare bulun” demiyor. Giderek artan boşanma sayılarına hiç değinilmiyor. Hangi sosyal patlamalar yüzünden boşanma sayılarının arttığına kimse kafa yormuyor. Eşcinsel evliliğin engellenmesi anayasal güvence altına alınarak mı aile birliği koruma altına alınacak?.. Toplumu yıkan sadece çarpık cinsel tercihler mi?.. Dünyaya bacak arasından bakan yobaz anlayış!.. Peki o zaman, toplumda giderek artan genel ahlaksızlığa ne diyeceğiz?.. Ahlaksızlık deyince, sadece cinsellik mi akla gelir?..

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Tüm hanımefendilerden çok çok özür diliyorum… Ama yazmam gerekiyor;

Eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği… Hem de 18 yaşından küçük en az 3 çocuk sahibi olmaları şartıyla…

Ülkede en paspal konutun satış fiyatı 1 milyon lira civarında… Kadıncağıza verdiniz 300 bin lira… Peki gerisi?… Nasıl bulunacak bu para?.. İnsanların aklı ile dalga geçmeye devam ediyorsunuz. Sonra da çıkıp, “Kutsal aile birliği”nden konuşup mangalda kül bırakmıyorsunuz.

Haydi diyelim, eş dost, akraba yardımı ile o para da bulundu. Ya sonrası? O borç nasıl ödenecek?.. O üç çocuk nasıl okutulacak? Ne yiyip, ne içecekler?..

Sizlere bir şey söyleyeyim mi?..

Toplumun ahlak yapısını küçük marjinal gruplar bozmuyor. Bozmaya da asla güçleri yetmez.

Esas çürümüşlük, kokuşmuşluk, dünyaya bacak arasından bakan ve kendi refah hayatlarının sürmesi için hiçbir kutsalı olmayan o yobaz kafalarda!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.