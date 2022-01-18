Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur ve faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ve Ukrayna gerilimini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın işgalinin gerçekçekçi bir tutum olmayacağını, Ukrayna’nın güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi.

“Ayrıca Rusya’nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

* Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna’daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım.

* Tabi Sayın Putin’le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım.

* “Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım” mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna’da ne yaptı Rusya? Kırım’a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman, Kırım’ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin’le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum.

* Dışişleri Bakanlığımız aynı şekilde muhataplarına bunları söylüyor. Yani bu konuda bizim politikamız belli”

“ESED RUSYA ALDIĞI DESTEKLE AYAKTA DURUYOR”

ABD’nin terör örgütlerine verdiği desteği değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Esed rejiminin Rusya desteğiyle ayakta kalabildiğini ifade etti.

Obama ve Trump döneminde terör örgütlerine silah desteğinin çekilmesini söylediğini belirten Erdoğan, Biden döneminde de bunu tekrarladığını belirtti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürü:

*Güneyimize bakıyoruz. Suriye’nin ciddi bir kısmında Amerika’nın üsleri var. Rusya’nın da üsleri var.

* Öbür tarafta terör örgütleri, Amerika’dan ciddi destekler aldı, hala almaya devam ediyor. Şimdi bunları yok farz etmek mümkün mü? Değil. Bunları biz Biden’la yaptığımız görüşmelerde devamlı kendisine söyledik.

* Trump ile yaptığımız görüşmelerde söyledik. Obama ile yaptığımız görüşmelerde söyledik. Hepsine de “Siz terör örgütlerini destekliyorsunuz” diye hep söyledim.

* Bizim güneyimizde, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine binlerce tır silah, mühimmat, her türlü ciddi desteği bunlar verdiler.

* Nitekim Irak’taki Koalisyon Güçleri olarak, Suriye’deki Koalisyon Güçleri olarak bu işleri yaptılar, hala da yapmaya devam ediyorlar.

* “Çekildik, çekiliyoruz. Biz burada terör örgütlerine destek vermiyoruz.” diyorlar. Doğru konuşmuyorlar tabi.

* Aynı şekilde Rusya, oradan çekilmiyor. Şu anda Rusya, Suriye’ye desteği çekmiş olsa Esed’in ayakta duracak hali yok.

*Esed, şu anda Rusya’dan aldığı destekle ayakta duruyor. Malum İran’ın desteği var. Böyle bir durum söz konusu. Temennimiz odur ki bir an önce bölgeye sulh ve sükun hakim olur ve bunlardan da böylece kurtulmuş oluruz”

ŞEÇİM BARAJI

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesiyle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yakında bu konunun görüşülebileceğini söyledi.

AK Parti ve MHP’li yetkililiklerin görüştüğünü, kendisinin de Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek değerlendirme yaptığını ifade eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

* Artık kronolojide gelme süreci başladı. Biliyorsunuz, bizden Hayati Bey’in başkanlığında bir ekip, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Feti Bey’in başkanlığında bir ekip çalıştı.

* Bunun yanında Büyük Birlik Partisi kendi teklifini arkadaşlarımıza göndermişti. Ben, Hayati Bey’in Feti Bey’lerle yaptığı çalışmanın taslak metnini aldım.

* Bu taslak metni, Devlet Bey’le de paylaştım. Devlet Bey de gerçekten bir nezaket göstermek suretiyle “Bu çalışma bizim için geçerlidir” dedi.

* Orada bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz.

* Hazırlanan, üzerinde çalışılmış taslak metin konusunda bu hafta veya önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar bir araya gelecekler. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz.

“KUR DA DUŞÜCEK FAİZ DE DÜŞÜCEK”

Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı TL mevduat hesaplarına vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Türk lirasına ilginin artması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

* Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz.

*Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL’ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor.

*Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; “faiz sebep, enflasyon neticedir.” Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor.

*Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız.

*Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı.

*Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar.

*Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah.