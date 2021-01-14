Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olacağı açıklandı.
Dün gerçekleştirilen Bilim Kuru toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek koronavirüs aşısı olmuştu.
İlk aşının Koca’ya yapılmasının ardından bugün sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Yaklaşık 100 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğu belirtildi.
ERDOĞAN AŞI OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olacağı açıklandı. (İHA)
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