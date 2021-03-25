Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçta Hollanda’yı 4-2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı. Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımının galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Güneş’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a santrfor daveti

Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu. Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak’ın yerine koyabilirdik sizi.” şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.

“O ne frikikti, maşallah”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin bu maçta attığı frikik golüne ilişkin “O ne frikikti. Maşallah!” ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da “Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” diye konuştu.

Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alkışlarla teşekkür etti. (İHA)