Çok rahat çok profesyonel

Bu sezon çok farklı bir Fenerbahçe izliyoruz. İki kulvarda üç günde bir maç oynamasına rağmen Dünya Kupası arasına ligde lider, Avrupa Ligi’nde ise son 16 takım arasına adını yazdırmış olarak girdi.

Türkiye Kupası ile birlikte Fenerbahçe için üçüncü kulvar açıldı. Rakip, ligde 5-2 yenmesine rağmen kendisine uzun süre kafa tutan İstanbulspor’du. Sarı-lacivertliler, deyim yerindeyse; elini kolunu sallaya sallaya maçı kazandı.

İlk dakikalarda üçüncü bölgede son paslarda Fenerbahçe’nin yaşadığı sıkıntı ile cesaretlenen İstanbulspor, oyunda denge kurma çabasının faturasını kalesinde gördüğü iki golle ödedi. Önce Crespo’nun enfes pasında King’in usta işi golünü izledik. 3 dakika sonra King-Batshuayi işbirliğini izledik. Batshuayi, attığı 2. golle Dünya Kupası’nda Belçika ile yaşadığı hayal kırıklığının izlerini üzerinden attığını gösterdi. Fenerbahçe rahat kazanırken kalesinde pozisyon da vermedi.

Artık gözler Trabzonspor maçında. Sakat oyuncularının büyük bölümü geri dönen Jesus’un bu maça özel bir planının, farklı bir taktiğinin olduğunu tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok.