Çok fazla baskı yedi

Her hafta 6-7 kritik oyuncunun eksikliğine rağmen Erol Bulut, doğru iskeleti nihayet buldu. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de topu bu kadar rakibe bırakıp savunma yaptığı bir maçı hatırlamıyorum. Fenerbahçe’nin henüz 12. dakikada golü bulması defansa çekilmesinin nedeniydi ancak bu kadar çok geriye yaslanması kabul edilemezdi. Aslında birkaç kontra pozisyon buldu sarı-lacivertliler. Final tercihleri yanlış olunca Fenerbahçe ilk yarıda maçı koparma şansını kullanamadı. Alanyaspor baskı kursa da ilk yarının son dakikalarında Efecan’ın pozisyonu dışında kaleci Altay fazla zorlanmadı.

Valencia, çok önemli bir futbolcu. Kontralarda Valencia’yı daha fazla kullanmalıydı Fenerbahçe. İkinci yarıda takipçiliğiyle penaltı kazandırdı.

İkinci yarıda sahada daha dirençli bir Fenerbahçe izledik. Yardımlaşma üst seviyedeydi. Hem merkezi hem kanatları iyi kapattı. Alanyaspor, duran toplar dışında etkili olamadı.

Fenerbahçe’nin Pelkas’la bulduğu gol, hazırlanış ve bitiricilik anlamında tam puanlıktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon belki de ilk kez göbekten böyle bir gol attı.

Erol Bulut, sezon başından beri ilk kez takım savunması anlamında istediği sonucu aldı. Ancak defans futbolu Fenerbahçe’ye uymaz.