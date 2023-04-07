Çok da fazla etkilenmemiş

Fenerbahçe için zor ve sıkıntılı bir hafta oldu. İç sahada alınan ağır Beşiktaş yenilgisinin ardından yükselen tansiyonu düşürmek için Kayserispor maçı büyük önem taşıyordu. Oyunun geneline bakınca öyle havlu atmış, panik yapmış bir Fenerbahçe yoktu sahada. Protestolara rağmen normal futbolunu oynamaya çalıştı.

Fenerbahçe; dörtlü savunma sisteminde daha rahat oynuyor. Kanat beklerinin hücuma çıkıp orta saha kenar oyuncularının içeri kat ettiği dönemlerde hem orta saha üstünlüğünü eline geçiriyor hem hücumda daha üretken oluyor.

İsmail ile Zajc, orta sahanın göbeği için en ideal ikili olarak görülüyor. İki oyuncunun da oyun görüşü, hücumu daha çok düşünmesi ve şut çekmeyi sevmesi Fenerbahçe ataklarındaki çeşitliliği arttırıyor.

Emre Mor, dün iki güzel gol atarak hocasına, “Bende ısrar edersen seni yarı yolda bırakmam” mesajı verdi. Haftalardır sadece idman yapan Alioski, zaman zaman iyi işler yaptı.

Valencia, sol tarafa daha yakın oynadığı için kaleden uzak kaldı. Serdar Dursun, hem Emre’ye asisinde hem de attığı goldeki takipçiliğinde formayı Perdo’dan daha fazla hak ettiğini gösterdi.

Fenerbahçe, yarı finale çıktı, 3 maç sonra kupayı kazanabilir. Ligin bitmesine ise daha çok zaman var. Galatasaray’ın ritim bulamadığı dönemde aradaki farkın kapanması işten bile değil. Yeterki Fenerbahçe, birlik olup sahada kalmayı başarabilsin.