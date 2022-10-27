Cinsellikte sınırları zorlamayın

Cinsel birliktelik karşılıklı sınırların önemli olduğu özel bir yakınlık türüdür. Bu yakınlık sarılma, öpme gibi birçok fiziksel temas içerir. Ancak eşlerden birinin diğerini istemediği şeyleri yapmaya zorlaması doğru değildir…

Eşimin ısrarlarından nasıl kurtulabilirim?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim ‘cinsellikte her şey yaşanmalı’ diyor ve istemediğim fantezilerinde ısrarcı davranıyor. O istiyor diye her şeyi kabul etmek zorunda mıyım? Beni baskılama­ması ne yapabilirim? M.V./Antalya

CEVAP:

Cinsel birliktelik karşılıklı sınırların önemli olduğu özel bir yakınlık türüdür. Bu yakınlık sarılma, öpme gibi birçok fiziksel temas içerir. Geçmiş deneyimler hayatın birçok alanında olduğu gibi cinsel yaşamda da oldukça belir­leyicidir. Erkekler genellikle gençliklerinde izledikleri filmlerin etkisiyle görüp seyrettik­leri şeyleri evlendiklerinde eşlerinden bek­leyebilir. Kadınlar ise cinsellikte çoğunlukla daha tutucudur. Bu fark çiftin cinsel uyum sorunları yaşamasına neden olabilir. Her iki eşin rızası olduğu sürece cinsel fantezinin yaşanması normaldir. Ancak eşlerden birinin diğerini istemediği şeyleri yapmaya zorlaması doğru değildir. Siz de eşinizle konuşarak sınır­larınızı net bir şekilde dile getirebilir, yapmak istemediğiniz şeyler konusunda ısrarcı olma­masını söyleyebilirsiniz. İstemediğiniz şeyleri yapmaya zorlaması durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu problemimin bir çözüm yolu var mı?

SORU:

36 yaşında evli bir erkeğim. Bende yıl­lardır erken boşalma sorunu var. Dokto­ra gittim, bir sprey verdi ama pek fayda görmedim. Ne yapabilirim? M.K./Ordu

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel sorunları içeri­sinde en fazla görülen, tedavi şansı en yüksek cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalmanın en önemli nedeni erkeğin cinsel heyecanını yönetememesi, yüksek cinsel gerilimle ilişki­ye girmesi ve hızlı bir şekilde boşalma eşiğine gelmesidir. Erken boşalma sorununda ilk akla gelen çözüm gecikme sağlayacağına inanı­lan bir ilaç kullanmaktır. Genellikle cinsel heyecanı azaltmaya yönelik depresyon ilaçları verilir, bunlar bir süre işe yarar ama zamanla etkisini yitirebilir ve sertleşme sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle hangi ilaç olursa olsun mutlaka doktor denetiminde kullanılmalıdır. Bu sorununu ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde is­temli denetim sağlamayı öğrenmektir. İsteyen her erkek kısa sürede boşalma denetimini öğrenerek ilaç kullanmadan doyumlu bir cinsel hayata kavuşabilir.

Bizim yaşlarımızda cinsellik biter mi?

SORU:

59 yaşında evli bir kadınım. Eşim 66 yaşında. Cinsel gücündeki azalma nede­niyle ilişkiden uzak duruyor. Bu yaşlar­da cinsel yaşam biter mi? E.K./Bursa

CEVAP:

Yaşın ilerlemesiyle beraber erkeklik hormo­nu olan testosteronun kandaki seviyesinin azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şikayetlerin oluşturduğu duruma “andropoz” ya da “yaşlanan adam sendromu” denir. Ama yaşam gelişim ve değişimin sürekli olduğu bir süreçtir ve her yaş vücuda bazı farklılıklar getirir. 40-50 yaşlar arasında erkeklerde sert­leşme eskisi gibi hızlı ve otomatik olmaz, daha fazla cinsel uyarılmaya ihtiyaç duyulur, cinsel ilişkiyi başlatma ya da tamamlamada sorunlar yaşanabilir. Azalan testosteron seviyesi nede­niyle cinsel istek azalabilir, boşalma ve orgazm sorunları ortaya çıkabilir. 60 yaşından sonra sertleşme için gerekli süre daha fazla, sertleş­me kalitesi ise daha azdır. Cinsel ilişkiye girme sıklığı giderek seyrekleşir. Cinselliği bir takıntı haline getirmeyen, anın tadını çıkaran, rahat ve huzurlu olan bir kişi, her yaşta cinsel haz alabilecek aktivitelerde bulunabilir.