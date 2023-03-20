Cinsellik bir sorun çözme yöntemi değildir

Her çift zaman zaman tartışmalar kırgınlıklar yaşar. Bununla birlikte bu tartışmaların sürekli olması ilişkinin riskli bir sürece girdiğini gösterir. Böyle bir durumda cinsellik çözüm yolu olarak görülmemelidir

Eşimle nasıl bir yol izlemeliyiz?

SORU:

35 yaşında 7 yıldır evli br kadınım. Eşimle sık sık kavga ediyoruz, çoğu zaman dargın yatıyoruz. Eşim böyle zamanlarda benimle sevişmek istiyor ama ben istemiyorum. Sonra bana karşı daha kırıcı oluyor ve öfkeli davranıyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz? M.L./İstanbul

CEVAP:

Tartışmalar ve kırgınlıklar bir ilişkinin varlığının en önemli göstergesidir. Bununla birlikte bunların sürekli olması, huzursuz­luğun gittikçe artması ilişkinin riskli bir sürece girdiğine işaret eder. Bu durumdan ilk etkilenen şeylerden biride cinselliktir. Bazı çiftlerde cinsel yakınlık bozulan ilişkiyi onarma, yeniden yakınlaşma yoludur. Sanki cinsellik yaşanınca tüm kırgınlıklar bitecek, sorunlar çözülecek gibi gelir. Cinselliğin bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılması doğru değildir, bu şekilde zamanla cinsel uyum da bozulabilir. Bu nedenle önce evlilik­teki temel sorunlar çözülmeli ancak ondan sonra cinsel yakınlık yaşanmalı, cinsellik sorun çözme yöntemi olarak değil, ilişkinin yapıcı ve güçlendiren yönü olmalıdır. Sizin durumunuzda yaşadığınız evlilik sorunlarını çözmek için bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

İlişkimizde gebelik riski yüksek midir?

SORU:

32 yaşında bekar bir erkeğim. Kız arkadaşımla korumasız bir şekilde ilişkiye girdim. Bana daha önceden birliktelik yaşadığını söylemesine rağmen sanki ilk defa oluyormuş gibi zorlandı ve bir miktar kanama oldu. Acaba gebelik riski yüksek midir? Y.T./ Antalya

CEVAP:

Yazdıklarınızdan kız arkadaşınızın daha önce bir cinsel birliktelik yaşamayıp ilk defa sizinle yaşadığı söylemesi, sizi ikna etmek için böyle bir yola başvurduğunu düşündür­dü. Neden böyle davrandığını sorup öğren­mek size düşüyor. Bununla birlikte boşalıp boşalmadığınızı bilmemeniz çok anlaşılır değil. Erkeklerde boşalma özel bir durum olan geriye boşalma (Retrograd boşalma) sorunu dışında gözle görülen fiziksel bir durumdur. Çünkü boşalma durumunda meni çıkışı olur ve bu net bir şekilde fark edilir. Eğer bundan emin değilseniz vakit kaybetmeden bir gebelik testi yaptırmanız, pozitif çıkması durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz ve düzenli bir cinsel hayatınız olursa güvenilir bir doğum kontrol yöntemlerini seçmeniz uygun olur.