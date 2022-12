Cinsel yaşamınız çok mu monoton?

Cinsel yaşamı sekteye uğratan en önemli sorunlardan biri de monotonluktur. İşte ilişkiyi canlandırma yolları…

İlişkimize nasıl heyecan katabiliriz?

SORU:

16 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız bitme noktasına geldi. İlişkimizdeki monotonluktan nasıl kurtuluruz? B.N./Adana

CEVAP:

Cinsel yaşamınızı monotonluktan kur­tarmanız çok da zor değil. İşte yapmanız gerekenler… Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize canlılık katar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte ol­mak monoton hale gelmiş olabilir. Bun­dan kurtulmak için farklı pozisyonlarda birliktelikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partnerinizle ateşli dakikalar geçirme­nizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellik­le kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazgeçin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz. Her cinsel birlik­telikte ilk kez birlikte oluyormuşcasına özel ve heyecanlı hissedilir.

Vajina sarkması nasıl tedavi edilir?

SORU:

36 yaşında 2 çocuklu bir kadınım. Vajina sarkması nedeniyle bir süe önce ameliyat oldum ama sorun düzelmedi. Eşim bu nedenle beni arzulamadığını söylüyor, ne yapabilirim? H.D./İzmir

CEVAP:

Vajina sarkmasının tedavisi cerrahi yöntemlerle ve aşk kasları güçlendirilerek yapılır. Siz Kegel egzersiziyle aşk kaslarınızı güçlendirerek ikinci yolu deneyebilirsiniz. Kegel egzersizi Doktor Arnold Kegel tarafından doğum yapan kadınların mesane kontrolünü kazanmaları ve vajina sarkmalarını önlemek için geliştirdiği bir tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölgesini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların (PC kası da denir) istemli olarak kasıp bırakılarak güçlenmesi öğretilir. Kadın ve erkeklerde teknikler birbirine benzer. İdrarı yaparken bitmeden durmak, anüs bölgesini içeri doğru çekip bırakmak bunlardan bazılarıdır. Tek başına Kegel egzersizleri boşalma denetimi yapmak eşinizle sorunlarınızı çözmeye yetmeyebilir. Bu nedenle eşinizle birlikte birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Orgazm taklidi sorun yaratır mı?

SORU:

33 yaşında 4 yıldır evli bir kadınım. Evliliğim boyunca orgazm olamadım. Hep orgazm taklidi yaptım. Yaptığım yanlış mı? M.P./İzmir

CEVAP:

Mutlu bir evlilik için önemli unsurlardan biri her iki tarafı da mutlu kılan ve her yönden tatmin eden bir cinsel ilişkidir. Mutluluk veren bir cinsellik eşleri daha huzurlu, daha mutlu ve çevrelerine karşı daha sevecen yaparken, birbirlerine daha çok bağlar, yakınlaştırır ve bütünleştirir. Orgazm taklidi yapan kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel öz güvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar. Bu durum da erkeklerde başaramama korkusu adını verdiğimiz performans anksiyetesine neden olabilir.