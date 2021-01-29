Cinsel yaşamda beklentiler zamanın ruhuna uymalıdır 

Hem erkek hem de kadın cinselliği içinde bulundukları yaşın gereğine uygun yaşamalı ve gerçekçi beklentiler içine girmelidir…

Problemimi ilaçla çözebilir miyim?

SORU:

62 yaşındayım, ikinci evliliğimi yaptım, eşim 44 yaşında. Eşimle cinsel birlik­teliğimde onun beklentilerini karşıla­yamadığımı düşünüyorum. Sertleşme ilaçları kullanabilir miyim? Y.S./ Çankırı

CEVAP:

Cinsellik ömür boyu süren bir enerjidir ve yaşla birlikte azalsa da hayat boyu sürer. İnsanlar için cinselliğin anlamı üreme davranışının çok ötesinde birbirini seven, arzu eden iki insanın birlikte özel bir anı yaşamaları ve sevgiyi paylaşmalarıdır. Kadınlar da menopozla birlikte çocuk doğurma yeteneği kaybolsa da cinsel yaşam devam eder. Aynı şekilde erkeklerde de orta yaşın sonlarına doğru cinsel güçte ve istek de azalma olmasına rağmen cinsel yaşam farklı formlarda ölünceye kadar devam edebilir. Yaşlanan insanın bedenidir, ruhu yaşlanmaz. Bu nedenle hem erkek hem de kadın cinselliği zamanın ruhuna yani içinde bulundukları yaşın gereğine uygun yaşamalı ve gerçekçi beklentiler içine girmelidir. Daha fazla dokunma ve hissetmeye odaklı bir cinsellik kaygılarınızın azalmasına sağlayacaktır.

Neden böyle bir sıkıntı yaşıyorum?

SORU:

12 senelik evliyim 7 yaşında bir çocuğum var. Evliliğim süresince cinsel ilişkide hiç boşalma yaşamadım. Eşimi seviyorum buna nasıl bir çare bulabilirim? G.V./ Sivas

CEVAP:

Boşalma bedensel olarak algılanan cinsel yanıtın son aşamasındaki 15–20 kasılmayla beraber hoş bir histir, tüm vücuda yayılan bir ılıklık duygusudur ve normal bir vücut fonksiyonudur. Boşalma ve orgazm aynı şeyler değildir. Boşalma bedenin rahatlamasıdır, orgazm ise hem bedenin hem de ruhun rahatlamasıdır. Boşalamama bazen yanlış mitlerden, bazen erkeğin aceleci olmasından, ön sevişmeye ve kadına fırsat vermemesinden bazen de kadının ayıp, yasak ve günah üçlüsünü sevişirken kullanmasından kaynaklanabilir. Ama problemin nedeni ne olursa olsun boşalma öğrenilebilir istemli bir reflekstir. Bu nedenle boşalmayı veya orgazmı cinselliğin en önemli amacı olarak görmekten vazgeçip, ön sevişmeye ağırlık verilmeli, dokunmanın verdiği hazza odaklanılmalıdır. Çabalarınız sonuç vermezse eşinizle birlikte bir cinsel terapistten destek alabilirsiniz.

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

Pandemi nedeniyle eşimle evde sürekli beraberiz. Aramızda kavgalar başladı. Eskiden onu arzulardım, şimdi o da kalmadı. Cinsel hayatımız düzelir mi? G.F./ Balıkesir

CEVAP:

Neredeyse 1 yılı bulan pandemi sürecinde sizin durumunuzda olan birçok çift var. Sürekli birlikte olmak yalnızca cinsel istek ve arzunun azalmasına değil neredeyse evlilik ilişkisinin bütün alanlarına zarar verebiliyor. Neyse ki çoğu zaman bu durum kalıcı olmuyor, hayat normalleştiğinde ilişkiler de normalleşiyor. Sizin durumunuzda her şeye rağmen arada sırada cinsel isteğin olmasını beklemeden erotizm zamanı yaratabilir, birlikte cinsel oyunlar oynayarak cinsel uzaklaşmanın önüne geçebilirsiniz. Bu şekilde normalleşme ve cinsel yaşamı sürdürme daha kolay olabilir.