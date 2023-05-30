Cinsel sorunlar nasıl çözülür?

Cinsel sorunların hatta birçok sağlık sorunun çözümünde ilk adım bir problem olduğunu kabul etmektir.



Yaşadığım problem zamanla düzelir mi?

SORU:

28 yaşındayım, 3 yıldır evliyim, evlendiğimden beri ne zaman cinsel birliktelik yaşasak ya çok geç boşalıyorum ya da hiç boşalma olmuyor. Çocuk sahibi olmak istiyoruz, bu sorun kendiliğinden düzelir mi? K.E./ Antalya

CEVAP:

Özellikle erkekler toplumun erkeğe yüklediği güçlü ve iktidar sahibi erkek imgesi nedeniyle bir cinsel sorunları olduğunu kabul etmekte zorlanır, tedavi konusunda isteksiz olur, çoğu zaman tedaviye eşlerinin zoruyla gelirler. Oysa cinsel sorunlar diğer sağlık sorunlarından çok da farklı değildir. Her dert dermanıyla gelir, çözümsüz bir sorun yoktur. Geç boşalma ya da hiç boşalamamaya anorgazmi denir. Anorgazmi tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Boşalma güçlüğü, bazı çiftlerde çocuk sahibi olmaya engel olacak seviyede olabilir. Sizin durumunuzda daha fazla vakit kaybetmeden önce bir üroloğa görünmeniz, daha sonra onun yönlendirmesi doğrultusunda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Cinsel isteğim ilaç yüzünden mi azaldı?

SORU:

33 yaşındayım. Yaklaşık 6 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Cinsel isteğim iyice azaldı. Nedeni aldığım ilaç mıdır? L.S./Bursa

CEVAP:

Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Burada depresyon hastalığının tedavi edilmesi cinsel isteğin olup olmadığından daha öncelikli olabilir. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir