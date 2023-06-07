Cinsel sorunlar kendiliğinden düzelmez

Çift ilişkisinde bir cinsel sorun yaşandığında eşler hem utandıkları hem de kendilerini çaresiz hissettikleri için çözümü genellikle zamana bırakır. Ancak ne yazık ki bir sonuç alamazlar.

Baba olabilmek için ne yapabilirim?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Eşimde va­jinismus sorunu var, her türlü tedavi önerimi reddediyor, zamanla aşacağı­mızı söylüyor, zorlamak istemiyorum ama genç değiliz. Baba olmak istiyo­rum, nasıl davranmalıyım? K.D./ İzmir

CEVAP:

Çift ilişkisinde bir cinsel sorun olduğunda biraz da mahrem bir konu olduğu için eş­lerin ilk hissettiği utanç ve çaresizlik olur. Kimseye söyleyemedikleri bir sorunla ya­payalnız kalır genellikle internetten oku­duklarıyla sorunlarını çözmeye çalışırlar. Bu çoğu zaman bir işe yaramaz ve ilk altı aydan sonra gerçek bir tedavi arayışına gi­rilir. Burada sabırla çaresizlik ve erteleme arasında ince bir sınır vardır. Fazla sabır sorunun ertelenmesine ve çözümsüz kal­masına neden olurken fazla acelecilikte bir baskı gibi algılanıp çift ilişkisine zarar verebilir. Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları içinde en sık karşılaşılan tedavisi kolay olan bir sorundur. Tedavinin geciktirilmesi sorunun olduğundan büyük görünmesine ve kişinin kendisini çaresiz hissetmesine neden olabilir. Eşinizle ko­nuşarak tedavi konusunda ısrarcı olabilir, uzman seçimini ona bırakarak karar vermesini kolaylaştırabilirsiniz.

Cinsel isteksizlikte terapi işe yarar mı?

SORU:

12 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden cinsel isteksizliğim var. Bu sorun cinsel terapiyle düzelir mi, terapide neler yapılır? K.R./Bursa

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sı­kıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekono­mik sorunlar, aile sorunları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Böylelikle sağlıklı bir cinsellik yaşamanın önündeki engeller konuşularak birer birer aşılmaya çalışılır. Cinselliğin yeniden yapı­landırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği, erotizmin artırıldığı güvenli bir ortamda yaşanılan, dokunmaya ve hissetmeye odaklı bir cinsellikte sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür.