Cinsel sorunlar kendiliğinden düzelmez
Çift ilişkisinde bir cinsel sorun yaşandığında eşler hem utandıkları hem de kendilerini çaresiz hissettikleri için çözümü genellikle zamana bırakır. Ancak ne yazık ki bir sonuç alamazlar.
Baba olabilmek için ne yapabilirim?
SORU:
4 yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinismus sorunu var, her türlü tedavi önerimi reddediyor, zamanla aşacağımızı söylüyor, zorlamak istemiyorum ama genç değiliz. Baba olmak istiyorum, nasıl davranmalıyım? K.D./ İzmir
CEVAP:
Çift ilişkisinde bir cinsel sorun olduğunda biraz da mahrem bir konu olduğu için eşlerin ilk hissettiği utanç ve çaresizlik olur. Kimseye söyleyemedikleri bir sorunla yapayalnız kalır genellikle internetten okuduklarıyla sorunlarını çözmeye çalışırlar. Bu çoğu zaman bir işe yaramaz ve ilk altı aydan sonra gerçek bir tedavi arayışına girilir. Burada sabırla çaresizlik ve erteleme arasında ince bir sınır vardır. Fazla sabır sorunun ertelenmesine ve çözümsüz kalmasına neden olurken fazla acelecilikte bir baskı gibi algılanıp çift ilişkisine zarar verebilir. Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları içinde en sık karşılaşılan tedavisi kolay olan bir sorundur. Tedavinin geciktirilmesi sorunun olduğundan büyük görünmesine ve kişinin kendisini çaresiz hissetmesine neden olabilir. Eşinizle konuşarak tedavi konusunda ısrarcı olabilir, uzman seçimini ona bırakarak karar vermesini kolaylaştırabilirsiniz.
Cinsel isteksizlikte terapi işe yarar mı?
SORU:
12 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden cinsel isteksizliğim var. Bu sorun cinsel terapiyle düzelir mi, terapide neler yapılır? K.R./Bursa
CEVAP:
Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekonomik sorunlar, aile sorunları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Böylelikle sağlıklı bir cinsellik yaşamanın önündeki engeller konuşularak birer birer aşılmaya çalışılır. Cinselliğin yeniden yapılandırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği, erotizmin artırıldığı güvenli bir ortamda yaşanılan, dokunmaya ve hissetmeye odaklı bir cinsellikte sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür.