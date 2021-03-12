Cinsel mutluluk için eşinizin sevgi dilini ÖĞRENİN

Sevgiyi gösterme ve sevildiğini hissetme konusunda sevgi dili çok önemli. Bu hem evlilik ilişkisinde hem de cinsel yaşamda sağlıklı bir iletişim için kritik bir rol oynuyor…

Eşimle cinsel uyumu nasıl yakalayabiliriz?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Eşimle iletişim sorunumuz var. Bu cinsel hayatımızda da böyle. Beni anlamadığını düşündüğüm için ondan uzaklaşıyorum. Biz neden sorun yaşıyoruz? Ş.F./ İzmir

CEVAP:

Amerikalı ünlü yazar ve ilişki uzmanı Garry Chapman’a göre insanlar sevgilerini gösterme ve sevildiklerini hissetme konusunda beş ayrı sevgi dilini kullanıyorlar. Bunlar onay sözleri, kaliteli zaman geçirme, armağan alma, hizmet eylemleri ve fiziksel temastır. Çocuklukta öğrenilen bu sevgi dilleri sonradan hem evlilik ilişkisinde hem de cinsel yaşamda sağlıklı bir iletişim için kritik bir rol oynuyor. Eşler birbirlerine olan ilgi ve sevgilerini kendi sevgi dillerinde gösterip diğerinden de aynı şekilde bekliyor ve bu şekilde gelmeyince sevilmediklerini düşünebiliyorlar. Sorunun çözümü eşlerin birbirlerinin sevgi dillerini öğrenip buna uygun davranmalarında gizli. Aynı şey ilişkinin en yoğun yaşandığı cinsel birliktelik için de geçerlidir. Sizin durumunuzda eşinizin sevgi dili fiziksel temas, sizinkinin ise onay sözleri olduğu düşünülebilir. Karşılıklı birbirinizin sevgi dillerine uygun davrandığınızda aranızdaki uyum artacak cinsel hayatınız daha doyumlu olacaktır.

Eşim neden bazen beni arzulamıyor?

SORU:

38 yaşında 3 yıldır evli bir erkeğim. Eşimi seviyorum ancak cinsel hayatımızda sorunlar var. Eşim bazen istekliyken; bazen de beni istemiyor. Sebebi ne olabilir? H.K./Adana

CEVAP:

Kadınlar kendilerini gerçekten iyi hissettiklerinde cinsel açıdan zirveye çıkarlar ama birden bire ruh halleri değişince dalgalar gibi dibe vurabilir, yani cinsel istekleri azalabilir. Ancak bu düşüş geçicidir. Dibe vurduktan sonra aniden ruh halleri yine değişebilir ve kendilerini yine iyi hissedebilirler. Bu durum da, otomatik olarak dalgalarının yükselmesine işarettir. Kadınların dalgaları yükselirken verecekleri bolca sevgileri, erotizmleri ve cinsel istekleri vardır. Ancak düşerken kendi içlerindeki derin boşluğu hissederler ve bu nedenle, koşulsuz bir sevgiyle doldurulmasını ister, oldukları gibi kabul edilmeyi beklerler.

Cinsel ilişki sırasında sorun yaşar mıyım?

SORU:

23 yaşında bir gencim. Cinsel organım kök sağa doğru hafif eğri. Bu durum cinsel ilişkiye girmeme engel teşkil eder mi? G.R./Sivas

CEVAP:

Penisin kökünden itibaren biraz eğri olması eğer ilişkiye girmeye engel değilse normal kabul edilir. Penis kalem gibi dümdüz bir organ değildir kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Dikkatli bakıldığında kadınların da göğüsleri birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bu tür küçük farklılıklar sağlıklı kişilerde bir sorun oluşturmaz. Hafif eğrilikler cinsel ilişkiye girmeye engel olmaz. Penis vajina birlikteliğinde penis vajinaya uyum sağlarken vajinada penise uyum sağlar. Bu nedenle endişelenecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Böyle şeylere takılmayıp enerjinizi cinsel bilgilerinizi artırmaya harcamanız daha uygun olur.