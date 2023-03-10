Cinsel kaygılar evlilikte sorun yaratır mı?

Cinsel deneyim eksikliği nedeniyle yaşanan kaygı evlenmeye engel bir durum değildir. Çünkü eşler çoğu zaman cinselliği evlendikten sonra birbirleriyle deneyip yaşayarak öğrenirler…



Bu problemimi nasıl çözebilirim?

SORU:

Yaşım 26, ailem sürekli evlenmem konusunda baskı yapıyor. Hiç cinsel deneyimim olmadığı için başarısız olmaktan korkuyor bu nedenle evlenmek istemiyorum. Bunları düşünmekten strese girdim. Nasıl bir yol izlemeliyim? R.E./İstanbul

CEVAP:

Evliliğin başlangıcında bazı aksaklıkların olması normal ve beklenen bir durumdur. Sizin durumunuzda evhamlı bir yapınızın olduğu, sanki daha ilk günden her şeyin mükemmel olması gerektiğiyle ilgili gerçekçi olmayan beklentilerin olduğu ve cinsel birlikteliği gözünüzde fazla büyüttüğünüz anlaşılıyor. Bunlar aşılabilir sorunlardır, böyle bir durumda evleneceğiniz kişiyle bir cinsel terapiste giderek evlilikte cinsel yaşamla ilgili 1-2 seans cinsel danışmanlık hizmeti alıp, kaygılarınızdan kurtularak sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Acaba tedavi mi bir işe yaramadı?

SORU:

32 yaşındayım ve 2 yıldır evliyim. Vajinismus sorunum vardı, başladığım tedavi 10 gün önce bitti ama ben hâlâ acı çekiyorum. Neden böyle oldu? Cinsellik böyle bir şey mi yoksa tedavi mi tam olmadı? D.B./Antalya

CEVAP:

İstemsiz kasılma nedeniyle ilişkiye girememe sorunu olan vajinismus en sık görülen kadın cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel terapi ile kolaylıkla tedavi edilen vajinismus sorunu, doğru tedavi edilmediğinde farklı şekillerde devam edebilir. Genellikle iyi tedavi edilmeyen vajinismus disparoni denilen ağrılı ilişkiye dönüşerek devam eder. Disparoni zorla da olsa ilişkiye girebilmeyi ama ilişkiden haz almak yerine acı çekilmesi şeklinde tanımlanır. Bunun nedeni cinsel terapinin merkezine haz alma ve doyumlu bir cinsellik yerine mekanik bir şekilde penis-vajina ilişkisini koymaktır. Neyse ki bunun da tedavisi vardır. Daha fazla tensel temas, daha fazla sevişme ve uyarılmanın artırılmasıyla bu sorun aşılabilir. Biraz sabırlı olmalı, kendinize zaman tanımalısınız.