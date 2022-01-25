Cinsel istek artırıcı ilaçlar tek başına sorun çözmez!

Sertleşme sağlayıcı ilaçları gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir…



Bu sorunun kalıcı çözümü var mı?

SORU:

36 yaşındayım ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Şimdiye kadar malum ilaçlarla durumu kurtardım ama sürekli ilaçlarla olmuyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorum, bunun için ne yapmalıyım? O.Ç./Samsun

CEVAP:

Yapılan çalışmalar hemen her yaş grubun­daki erkeklerde sertleşme sağlayıcı ilaç kullanımının arttığını gösteriyor. Normal koşullarda sağlığı yerinde, partneriyle cin­sel yönden uyumlu bir erkeğin böyle sert­leşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gere­kir. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu bes­leyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkek­lerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülür. Sertleşme sağlayıcı ilaçları gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir. Bunun için öncelikle bir üroloji ve kardiyoloji doktoruyla görüşerek, gerekli tetkikler yaptırılmalıdır. Yapılan kontroller sonunda organik bir neden bulunamazsa bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek alınması uygun olur.

Benim sıkıntımın sebebi eşim mi?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında sürekli ne yapacağımı, nasıl yapacağımı söylüyor. Kendimi hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan bir beceriksiz gibi hissediyorum. Sertleşme sorunu bundan olur mu? M.V./Edirne

CEVAP:

Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen şeyler, düzeltilmesi gereken konular cinsel bir­liktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir. Sizin durumunuzda eşinizin biraz sabırsız ve eleştirel olduğu düşünülebilir. Bu durumun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşılıyor. Sürekli eleştirilme kızgınlık duygularına da yol açar. İfade edilemeyen bastırılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cinsel istek­sizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir. Bu duygular çalışıldığında ve kaybolan öz güven yeniden kazandığınızda cinsel istek yeniden gelecektir.

İlişkimizi düzeltmek için ne yapabiliriz?

SORU:

2 yıldır evliyim. Eşimle evlendiğimizden beri tartışıyoruz. Cinsel hayatımız da kötü. Bize ne önerirsiniz? M.K./Bolu

CEVAP:

Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan terapistlerin terapi planı oluştururken en zorlandıkları konu sorunun kaynağını tespit etmektir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evli­likteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıkları­nızdan sizin daha çok evlilikteki çatış­maların cinsel yaşamı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Böyle bir durumda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır.