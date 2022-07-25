Cinsel hayatınız çok mu monoton?

Evliliklerde cinsel yaşamı renklendirmenin en etkili yollarından biri fantezi kurmaktır. Tabii dozunda ve her iki tarafın da rızasıyla olmalıdır…

Aramızdaki çekim böyle artar mı?

SORU:

38 yaşında 9 yıldır evli bir kadınım. Eşimle aramızdaki çekim azaldı. Acaba fanteziler monotonlaşan seks hayatımı­zı canlandırır mı? H.C./Hatay

CEVAP:

Cinsel fanteziler, beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaş­tırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini teh­likeye atmadan veya reddedilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantı­dan alınan hazzı artırabilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olabilir. Duyguları canlı tutabilir. Ancak her iki tarafın da rızasıyla yaşanmalıdır.

Evlendiğimde bu sorun sürer mi?

SORU:

23 yaşında bir gencim. Bir yıl önce geneleve gittim ama başarılı olamadım. Mastürbasyon yaparken sorunum yok. Evlilik durumunda bu sorun devam eder mi? Z.P./Bursa

CEVAP:

Genelev ortamı cinsellik yaşamak için uygun olmayan stresli bir ortamdır. Duygusal bir bağ kurmadığınız tecrübeli bir kadınla performans kaygısı yaşama­nız ve bu nedenle sertleşme sorununun olması beklenen bir durumdur. Sizin durumunuzda bu iki deneyimi bir referans olarak almamanız gerekir. Mastürbasyon yaparken sorun yaşamamanız organik bir sorun olmadığını gösteriyor. Sevgi ve güvenin olduğu sağlıklı bir ilişkide per­formans kaygısı olmayacağından herhangi bir cinsel işlev sorunu yaşama ihtimaliniz çok düşüktür.

Eşim neden benden giderek uzaklaşıyor?

SORU:

30 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz. Onun dikkatini çekmek için seksi kıyafetler giymem hoşuna gitmiyor. Niye böyle davranıyor? G.V./Kayseri

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız

bir problem. Eşinizdeki cinsel isteksiz­liğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz fantezi kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsunuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılayabilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça ge­leneksel yaklaşımlar işe yaramayacaktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.