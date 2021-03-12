Çin, Long March 7A’yı ikinci denemede uzaya fırlatmayı başardı

Çin, yeni nesil roketi Long March 7A’yı ikinci denemesinde uzaya fırlatmayı başardı.

Çin, yeni nesil Long March 7A roketini ikinci denemede sabah erken saatlerde Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi’nden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Çin Uzay, Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından yapılan açıklamada, roketin uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıdığını belirtildi.

Çin’in 2025’ten önce her yıl 3 ila 5 Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketi fırlatmayı planladığı aktarıldı.

Öte yandan, Çin’in Mart 2020’de Long March 7A’yı fırlatmaya yönelik ilk girişimi, Wenchang Uzay Fırlatma Merkezinde fırlatma hatası nedeniyle kalkışından kısa süre sonra patlamıştı. Çinli yetkililer, mühendislerin kazanının nedenini araştıracaklarını söylemişti.

Uzay programı için ana fırlatıcı görevi gören Long March roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

(İHA)